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Atletico Madrid-Barcellona, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

CHAMPIONS

A Madrid i blaugrana devono rimontare il 2-0 del Camp Nou nel ritorno dei quarti di Champions. Flick riparte da Lewandowski rifornito da Yamal e Rashford con Olmo (e Fermin Lopez a centrocampo). Assente lo squalificato Cubarsì: pronto Eric Garcia ma c'è l'opzione Araujo. Conferme per Simeone rispetto all'undici dell'andata: riecco Griezmann con Alvarez, spazio anche a Lookman e Ruggeri. Atletico Madrid-Barcellona è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

IL TABELLONE

Probabili Formazioni

Atletico Madrid
Juan Musso
Juan Musso
portiere
Atletico Madrid
Nahuel Molina
Nahuel Molina
terzino destro
pubblicità
Atletico Madrid
Robin Le Normand
Robin Le Normand
difensore centrale
Atletico Madrid
Clément Lenglet
Clément Lenglet
difensore centrale
pubblicità
Atletico Madrid
Matteo Ruggeri
Matteo Ruggeri
terzino sinistro
Atletico Madrid
Giuliano Simeone
Giuliano Simeone
esterno destro
Atletico Madrid
Marcos Llorente
Marcos Llorente
centrocampista centrale
Atletico Madrid
Koke
Koke
centrocampista centrale
pubblicità
Atletico Madrid
Ademola Lookman
Ademola Lookman
esterno sinistro
Atletico Madrid
Antoine Griezmann
Antoine Griezmann
attaccante
pubblicità
Atletico Madrid
Julián Álvarez
Julián Álvarez
attaccante

La probabile formazione

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

  • Dopo il turnover totale nel weekend a Siviglia, i Colchoneros dovrebbero ricalcare l'undici dell'andata.
  • Davanti torna la coppia Griezmann-Alvarez, spazio anche a Simeone e Lookman sulle fasce.
  • Possibile novità in difesa, dove Lenglet dovrebbe sostituire Hancko accanto a Le Normand.
  • Tra i pali ancora Musso come Molina e Ruggeri terzini
Barcellona
Joan García
Joan García
portiere
Barcellona
Jules Koundé
Jules Koundé
terzino destro
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Barcellona
Eric García
Eric García
difensore centrale
Barcellona
Gerard Martín
Gerard Martín
difensore centrale
pubblicità
Barcellona
João Cancelo
João Cancelo
terzino sinistro
Barcellona
Fermín López
Fermín López
centrocampista centrale
Barcellona
Pedri
Pedri
centrocampista centrale
Barcellona
Lamine Yamal
Lamine Yamal
ala destra
pubblicità
Barcellona
Dani Olmo
Dani Olmo
trequartista
Barcellona
Marcus Rashford
Marcus Rashford
ala sinistra
pubblicità
Barcellona
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
attaccante

La probabile formazione

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, E. Garcia, Martin, Cancelo; Lopez, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick

  • Due gol da rimontare per i blaugrana, che dovrebbero ripartire da Lewandowski come centravanti nonostante la doppietta di Ferran Torres all'Espanyol.
  • Sulla trequarti possibile conferma di Olmo accanto a Yamal e Rashford. L'alternativa può essere Fermin Lopez (candidato per un ruolo a centrocampo) ma anche Gavi.
  • Assente in difesa lo squalificato Cubarsì: chi si candida a sostituirlo è Eric Garcia, pronto ad arretrare in difesa ma c'è anche l'opzione Araujo

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