A Madrid i blaugrana devono rimontare il 2-0 del Camp Nou nel ritorno dei quarti di Champions. Flick riparte da Lewandowski rifornito da Yamal e Rashford con Olmo (e Fermin Lopez a centrocampo). Assente lo squalificato Cubarsì: pronto Eric Garcia ma c'è l'opzione Araujo. Conferme per Simeone rispetto all'undici dell'andata: riecco Griezmann con Alvarez, spazio anche a Lookman e Ruggeri. Atletico Madrid-Barcellona è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

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