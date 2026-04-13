Atletico Madrid-Barcellona, le probabili formazioni dei quarti di Champions LeagueCHAMPIONS
A Madrid i blaugrana devono rimontare il 2-0 del Camp Nou nel ritorno dei quarti di Champions. Flick riparte da Lewandowski rifornito da Yamal e Rashford con Olmo (e Fermin Lopez a centrocampo). Assente lo squalificato Cubarsì: pronto Eric Garcia ma c'è l'opzione Araujo. Conferme per Simeone rispetto all'undici dell'andata: riecco Griezmann con Alvarez, spazio anche a Lookman e Ruggeri. Atletico Madrid-Barcellona è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone
- Dopo il turnover totale nel weekend a Siviglia, i Colchoneros dovrebbero ricalcare l'undici dell'andata.
- Davanti torna la coppia Griezmann-Alvarez, spazio anche a Simeone e Lookman sulle fasce.
- Possibile novità in difesa, dove Lenglet dovrebbe sostituire Hancko accanto a Le Normand.
- Tra i pali ancora Musso come Molina e Ruggeri terzini
La probabile formazione
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, E. Garcia, Martin, Cancelo; Lopez, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick
- Due gol da rimontare per i blaugrana, che dovrebbero ripartire da Lewandowski come centravanti nonostante la doppietta di Ferran Torres all'Espanyol.
- Sulla trequarti possibile conferma di Olmo accanto a Yamal e Rashford. L'alternativa può essere Fermin Lopez (candidato per un ruolo a centrocampo) ma anche Gavi.
- Assente in difesa lo squalificato Cubarsì: chi si candida a sostituirlo è Eric Garcia, pronto ad arretrare in difesa ma c'è anche l'opzione Araujo