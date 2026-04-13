Ad Anfield si riparte dal 2-0 dei francesi nel ritorno dei quarti di finale. Slot pensa al 4-3-1-2 col ritorno dall'inizio di Salah (escluso all'andata) accanto a Ekitiké. Si rivede Kerkez al posto di Robertson a sinistra. Solo conferme per Luis Enrique che ripropone l'undici del Parco dei Principi: riecco il tridente con Doué e Kvaratskhelia insieme a Dembélé. Liverpool-Psg è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

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