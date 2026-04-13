Liverpool-Psg, le probabili formazioni dei quarti di Champions LeagueCHAMPIONS
Ad Anfield si riparte dal 2-0 dei francesi nel ritorno dei quarti di finale. Slot pensa al 4-3-1-2 col ritorno dall'inizio di Salah (escluso all'andata) accanto a Ekitiké. Si rivede Kerkez al posto di Robertson a sinistra. Solo conferme per Luis Enrique che ripropone l'undici del Parco dei Principi: riecco il tridente con Doué e Kvaratskhelia insieme a Dembélé. Liverpool-Psg è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
LIVERPOOL (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz; Mac Allister; Salah, Ekitiké. All. Slot
- Dopo la sconfitta per 2-0 al Parco dei Principi, i Reds potrebbero modificare il modulo di partenza: si passa dal 3-5-2 al 4-3-1-2.
- Escluso all'andata, Salah è pronto ad affiancare Ekitiké in attacco.
- Rispetto al successo contro il Fulham nel weekend di Premier, tornano dall'inizio Gravenberch e Mac Allister.
- Confermata la coppia Konaté-Van Dijk, c'è Kerkez e non Robertson a sinistra
La probabile formazione
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
- Solo conferme tra i francesi rispetto all'undici dell'andata: davanti riecco il tridente con Doué e Kvaratskhelia insieme a Dembélé.
- Non si cambia nemmeno in mezzo con Zaire-Emery, Vitinha e Joao Neves.
- In porta c'è ancora Safonov e non Chevalier