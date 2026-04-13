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Liverpool-Psg, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

CHAMPIONS

Ad Anfield si riparte dal 2-0 dei francesi nel ritorno dei quarti di finale. Slot pensa al 4-3-1-2 col ritorno dall'inizio di Salah (escluso all'andata) accanto a Ekitiké. Si rivede Kerkez al posto di Robertson a sinistra. Solo conferme per Luis Enrique che ripropone l'undici del Parco dei Principi: riecco il tridente con Doué e Kvaratskhelia insieme a Dembélé. Liverpool-Psg è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

IL TABELLONE

Probabili Formazioni

Liverpool
Giorgi Mamardashvili
Giorgi Mamardashvili
portiere
Liverpool
Jeremie Frimpong
Jeremie Frimpong
terzino destro
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Liverpool
Ibrahima Konaté
Ibrahima Konaté
difensore centrale
Liverpool
Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
difensore centrale
pubblicità
Liverpool
Milos Kerkez
Milos Kerkez
terzino sinistro
Liverpool
Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai
mezzala destra
Liverpool
Ryan Gravenberch
Ryan Gravenberch
centrocampista centrale
Liverpool
Florian Wirtz
Florian Wirtz
mezzala sinistra
pubblicità
Liverpool
Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister
trequartista
Liverpool
Mohamed Salah
Mohamed Salah
attaccante
pubblicità
Liverpool
Hugo Ekitike
Hugo Ekitike
attaccante

La probabile formazione

LIVERPOOL (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz; Mac Allister; Salah, Ekitiké. All. Slot

  • Dopo la sconfitta per 2-0 al Parco dei Principi, i Reds potrebbero modificare il modulo di partenza: si passa dal 3-5-2 al 4-3-1-2.
  • Escluso all'andata, Salah è pronto ad affiancare Ekitiké in attacco.
  • Rispetto al successo contro il Fulham nel weekend di Premier, tornano dall'inizio Gravenberch e Mac Allister.
  • Confermata la coppia Konaté-Van Dijk, c'è Kerkez e non Robertson a sinistra
PSG
Matvey Safonov
Matvey Safonov
portiere
PSG
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
terzino destro
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PSG
Marquinhos
Marquinhos
difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
difensore centrale
pubblicità
PSG
Nuno Mendes
Nuno Mendes
terzino sinistro
PSG
Warren Zaïre-Emery
Warren Zaïre-Emery
mezzala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
centrocampista centrale
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
João Pedro Gonçalves Neves
mezzala sinistra
pubblicità
PSG
Désiré Doué
Désiré Doué
ala destra
PSG
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
attaccante
pubblicità
PSG
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
ala sinistra

La probabile formazione

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

  • Solo conferme tra i francesi rispetto all'undici dell'andata: davanti riecco il tridente con Doué e Kvaratskhelia insieme a Dembélé.
  • Non si cambia nemmeno in mezzo con Zaire-Emery, Vitinha e Joao Neves.
  • In porta c'è ancora Safonov e non Chevalier

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