I giocatori del Psg, capitanati dalla colonia portoghese dei parigini, hanno reso omaggio a Diogo Jota depositando alcuni fiori nei pressi del memoriale dedicato all'ex giocatore del Liverpool, scomparso la scorsa estate. Psg e Liverpool si sfideranno nel ritorno dei quarti di Champions League: diretta martedì 14 aprile alle 21 su Sky e in streaming su NOW

Il Paris Saint-Germain ha vissuto un momento molto emozionante alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool di martedì 14 aprile. Una delegazione della squadra parigina, con a capo la colonia portoghese composta da Vitinha, Nuno Mendes, Ruben Neves, Goncalo Ramos e il ds Luis Campos, ha reso omaggio a Diogo Jota. I campioni d'Europa in carica hanno depositato dei fiori nei pressi di Anfield, dove si trova il memoriale che ospita tutti gli omaggi all'ex calciatore portoghese del Liverpool morto nell'estate 2025 a 28 anni per un incidente stradale insieme al fratello, Andrè Silva.