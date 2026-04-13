Le parole dell'attaccante blaugrana a 'Sky Sport' alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions contro l'Atletico Madrid: "Daremo il massimo. Crediamo nella rimonta, faremo di tutto per ottenerla". Su LeBron James: "E' uno dei modelli a cui mi ispiro". Atletico-Barcellona in diretta martedì 14 aprile alle 21 su Sky e in streaming su NOW , con ampio pre e post partita con Champions League Show

"E' una delle ispirazioni che ho. Una sicuramente è mia mamma, che ha sempre lottato. Ma certo anche LeBron, che è una delle personalità sportive che ha compiuto rimonte storiche".

Le parole in conferenza sulla partita

"Penso che siamo una squadra giovane, siamo tutti grandi tifosi del Barça, e lo abbiamo dimostrato. Lotteremo per la maglia. Vogliamo arrivare in semifinale. Daremo il massimo. Dobbiamo giocare come sappiamo fare, dobbiamo giocare con intensità e nel modo in cui sappiamo giocare. Sappiamo di essere sotto 0-2. "Per fortuna gioco nel Barça e ci sono molti giocatori di alta qualità, veterani di livello mondiale che lo dimostrano ogni anno. Non credo che sarò l'unico a fallire. Abbiamo molti giocatori che possono ribaltare la situazione da soli, ed è per questo che ho fiducia nella squadra".

Yamal in conferenza su LeBron James

"LeBron è uno dei modelli a cui posso ispirarmi per la partita di domani, ed è per questo che l'ho incluso. Rifletterò su come ha fatto e spero di poter fare lo stesso. Abbiamo molti giocatori in squadra; mi considero solo uno di loro, e non sono l'unico".