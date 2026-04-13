Atletico Madrid-Barcellona, Yamal: "Crediamo nella rimonta, faremo di tutto per ottenerla"Champions League
Le parole dell'attaccante blaugrana a 'Sky Sport' alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions contro l'Atletico Madrid: "Daremo il massimo. Crediamo nella rimonta, faremo di tutto per ottenerla". Su LeBron James: "E' uno dei modelli a cui mi ispiro". Atletico-Barcellona in diretta martedì 14 aprile alle 21 su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Champions League Show
Le parole di Yamine Lamal a 'Sky Sport', intervistato da Gianluca Di Marzio alla vigilia del ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid (blaugrana sconfitti 2-0 all'andata in casa).
Quanto credi nella rimonta?
"Siamo una squadra. Domani dovremo dare il massimo. Cercheremo di rimontare"
Hai pubblicato una foto di LeBron James sul tuo profilo Instagram. E' una ispirazione per credere nella rimonta?
"E' una delle ispirazioni che ho. Una sicuramente è mia mamma, che ha sempre lottato. Ma certo anche LeBron, che è una delle personalità sportive che ha compiuto rimonte storiche".
Si può compiere quest'anno la promessa che hai fatto lo scorso anno dopo la sconfitta contro l'Inter in Champions?
"Penso di sì, se passiamo questo turno è possibile".
Le parole in conferenza sulla partita
"Penso che siamo una squadra giovane, siamo tutti grandi tifosi del Barça, e lo abbiamo dimostrato. Lotteremo per la maglia. Vogliamo arrivare in semifinale. Daremo il massimo. Dobbiamo giocare come sappiamo fare, dobbiamo giocare con intensità e nel modo in cui sappiamo giocare. Sappiamo di essere sotto 0-2. "Per fortuna gioco nel Barça e ci sono molti giocatori di alta qualità, veterani di livello mondiale che lo dimostrano ogni anno. Non credo che sarò l'unico a fallire. Abbiamo molti giocatori che possono ribaltare la situazione da soli, ed è per questo che ho fiducia nella squadra".
Yamal in conferenza su LeBron James
"LeBron è uno dei modelli a cui posso ispirarmi per la partita di domani, ed è per questo che l'ho incluso. Rifletterò su come ha fatto e spero di poter fare lo stesso. Abbiamo molti giocatori in squadra; mi considero solo uno di loro, e non sono l'unico".