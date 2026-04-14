Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona

Da non perdere oggi alle 21 il ritorno dei quarti di finale di Champions League con l'Atletico Madrid impegnato in casa contro il Barcellona: partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviato Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Antonio Nucera. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23- con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Atletico Madrid e Barcellona

Questo sarà il sesto incrocio tra Atletico Madrid e Barcellona in questa stagione (due in Liga, due in Copa del Rey e due in Champions League), record tra le due formazioni nell’arco di una sola annata dal 2013/14 (sei). In generale, soltanto nel 1985/86 si sono affrontate più di sei volte (otto). Oltre alla vittoria per 2-0 nella gara d'andata dei quarti di Champions League, l'Atletico Madrid ha battuto il Barcellona anche per 4-0 in Copa del Rey. Dall'inizio della scorsa stagione, metà delle sconfitte dell'Atletico Madrid al Riyadh Air Metropolitano sono arrivate contro il Barcellona di Hansi Flick (3/6). Quella blaugrana è l'unica formazione ad aver vinto lì più di una volta nel periodo (tre), mentre Real Betis, Lille e Bodø/Glimt sono le sole altre tre ad aver conquistato un successo in casa dei Colchoneros dall’inizio della stagione 2024/25 (una ciascuna). Lo 0-2 rimediato dal Barcellona contro l'Atletico Madrid al Camp Nou è stato, tra Coppa dei Campioni e Champions League, la 195^ sconfitta in una gara d'andata in casa di un turno a eliminazione diretta con almeno due gol di scarto. Solo due delle 194 squadre a cui è accaduto finora sono passate al turno successivo: il Manchester United contro il PSG nel 2018/19 e l'Ajax contro il Benfica nel 1968/69. L'Atletico Madrid ha vinto cinque delle sei partite interne di questa Champions League (1P) e nessuna squadra ha segnato più gol in casa rispetto alla squadra di Diego Simeone (20). Nessuna squadra ha subito più gol del Barcellona in Champions League dall'inizio della scorsa stagione (43). I blaugrana, inoltre, ne hanno concesso almeno uno in ognuna delle ultime 14 gare e nessuna formazione spagnola è arrivata a 15 nella competizione con almeno una rete al passivo.