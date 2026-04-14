Liverpool-Psg, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi, martedì 14 aprile, si scende in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Liverpool e Psg scenderanno in campo alle 21.00. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Champions League Show
Dove vedere Liverpool-Psg in tv
Da non perdere oggi alle 21 il ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Liverpool impegnato in casa contro il Psg: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero. Inviata Valentina Mariani. Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23- con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
I numeri di Liverpool e Psg
Nessuno dei sette incontri tra Liverpool (3V) e PSG (4V) tra tutte le competizioni si è concluso con un pareggio, e due delle tre vittorie dei Reds sono arrivate in casa. Il PSG ha vinto 1-0 ad Anfield negli ottavi di finale della scorsa Champions League. Le uniche squadre che finora sono riuscite a conquistare due successi di fila in trasferta contro il Liverpool nelle competizioni europee sono Barcellona e Atalanta, nessuna delle quali però in due stagioni consecutive. Questa sarà la quinta volta che il Liverpool ospiterà i campioni in carica della precedente edizione di Champions League. I Reds hanno perso i primi tre incroci (due contro il Real Madrid e uno contro il Barcellona), ma hanno vinto l'ultima, nonché l’unica sotto la guida di Arne Slot (2-0 contro il Real Madrid nel novembre 2024). Prima dei quarti di finale di questa stagione, ci sono stati 17 casi in cui una squadra è stata eliminata dalla fase a eliminazione diretta della Champions League nonostante avesse un vantaggio di almeno due gol dalla gara d'andata; il Paris Saint-Germain è la squadra a cui è accaduto più volte (tre). Il Liverpool ha perso quattro partite in questa Champions League, il peggior risultato in una singola edizione del torneo (quattro anche nel 2006/07 e nel 2018/19). L'ultima volta che ha subito quattro sconfitte è stata nel 2018/19, stagione in cui vinse il trofeo e unica occasione in cui ha ribaltato uno svantaggio di due o più gol subito all'andata (contro il Barcellona in semifinale). Il PSG è primo, tra le squadre di questa Champions League, per gol segnati (36), tiri totali (259), tiri in porta (96) e tocchi nell'area di rigore avversaria (486).