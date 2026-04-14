Dove vedere Liverpool-Psg

Da non perdere oggi alle 21 il ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Liverpool impegnato in casa contro il Psg: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Nicola Roggero. Inviata Valentina Mariani. Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23 - con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party , mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Liverpool e Psg

Nessuno dei sette incontri tra Liverpool (3V) e PSG (4V) tra tutte le competizioni si è concluso con un pareggio, e due delle tre vittorie dei Reds sono arrivate in casa. Il PSG ha vinto 1-0 ad Anfield negli ottavi di finale della scorsa Champions League. Le uniche squadre che finora sono riuscite a conquistare due successi di fila in trasferta contro il Liverpool nelle competizioni europee sono Barcellona e Atalanta, nessuna delle quali però in due stagioni consecutive. Questa sarà la quinta volta che il Liverpool ospiterà i campioni in carica della precedente edizione di Champions League. I Reds hanno perso i primi tre incroci (due contro il Real Madrid e uno contro il Barcellona), ma hanno vinto l'ultima, nonché l’unica sotto la guida di Arne Slot (2-0 contro il Real Madrid nel novembre 2024). Prima dei quarti di finale di questa stagione, ci sono stati 17 casi in cui una squadra è stata eliminata dalla fase a eliminazione diretta della Champions League nonostante avesse un vantaggio di almeno due gol dalla gara d'andata; il Paris Saint-Germain è la squadra a cui è accaduto più volte (tre). Il Liverpool ha perso quattro partite in questa Champions League, il peggior risultato in una singola edizione del torneo (quattro anche nel 2006/07 e nel 2018/19). L'ultima volta che ha subito quattro sconfitte è stata nel 2018/19, stagione in cui vinse il trofeo e unica occasione in cui ha ribaltato uno svantaggio di due o più gol subito all'andata (contro il Barcellona in semifinale). Il PSG è primo, tra le squadre di questa Champions League, per gol segnati (36), tiri totali (259), tiri in porta (96) e tocchi nell'area di rigore avversaria (486).