Alle 21 si sfidano Arsenal e Sporting Lisbona per un posto nelle semifinali di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Dopo lo 0-1 dell'andata inglesi favoriti ma Arteta deve verificare le condizioni di alcuni giocatori: Rice non si è allenato alla vigilia ma è recuperato. Lo Sporting cerca ancora la rimonta dopo quella del turno precedente con il Bogo Glimt
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Arsenal
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyökeres. All. Arteta
- Diversi dubbi per Arteta: Timber, Calafiori, Odegaard e Saka non si sono allenati alla vigilia e rischiano il forfait. Rice invece dovrebbe esserci
- In attacco spazio al tridente composto da Madueke, l’ex Gyokeres e Martinelli. Panchina per Havertz in gol all'andata
La probabile formazione dello Sporting Lisbona
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges.
- Squadra al completo tranne Ioannidis per tentare la rimonta dopo lo 0-1 subito a Lisbona
- A centrocampo il faro è sempre Hjulmand, Trincao e Suarez puntano a sorprendere la difesa di Arteta
- Dubbio a destra fra Quaresma e Fresneda