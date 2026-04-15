Alle 21 si sfidano Arsenal e Sporting Lisbona per un posto nelle semifinali di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Dopo lo 0-1 dell'andata inglesi favoriti ma Arteta deve verificare le condizioni di alcuni giocatori: Rice non si è allenato alla vigilia ma è recuperato. Lo Sporting cerca ancora la rimonta dopo quella del turno precedente con il Bogo Glimt

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