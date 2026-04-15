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Arsenal-Sporting Lisbona, le probabili formazioni della partita di Champions

Champions League

Alle 21 si sfidano Arsenal e Sporting Lisbona per un posto nelle semifinali di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.  Dopo lo 0-1 dell'andata inglesi favoriti ma Arteta deve verificare le condizioni di alcuni giocatori: Rice non si è allenato alla vigilia ma è recuperato. Lo Sporting cerca ancora la rimonta dopo quella del turno precedente con il Bogo Glimt

CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA SU SKY

Probabili Formazioni

Arsenal
Arsenal
David Raya
David Raya
portiere
Arsenal
Cristhian Mosquera
Cristhian Mosquera
Terzino destro
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Arsenal
William Saliba
William Saliba
Difensore centrale
Arsenal
Gabriel Magalhães
Gabriel Magalhães
Difensore centrale
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Arsenal
Piero Hincapié
Piero Hincapié
Terzino sinistro
Arsenal
Declan Rice
Declan Rice
Centrocampista centrale
Arsenal
Martín Zubimendi
Martín Zubimendi
Centrocampista centrale
Arsenal
Noni Madueke
Noni Madueke
Esterno destro
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Arsenal
Eberechi Eze
Eberechi Eze
Trequartista
Arsenal
Gabriel Martinelli
Gabriel Martinelli
Esterno sinistro
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Arsenal
Viktor Gyökeres
Viktor Gyökeres
Attaccante

La probabile formazione dell'Arsenal

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyökeres. All. Arteta

  • Diversi dubbi per Arteta: Timber, Calafiori, Odegaard e Saka non si sono allenati alla vigilia e rischiano il forfait. Rice invece dovrebbe esserci
  • In attacco spazio al tridente composto da Madueke, l’ex Gyokeres e Martinelli. Panchina per Havertz in gol all'andata

La probabile formazione dello Sporting Lisbona

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges.

  • Squadra al completo tranne Ioannidis per tentare la rimonta dopo lo 0-1 subito a Lisbona
  • A centrocampo il faro è sempre Hjulmand, Trincao e Suarez puntano a sorprendere la difesa di Arteta
  • Dubbio a destra fra Quaresma e Fresneda

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