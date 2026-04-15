Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid

Da non perdere oggi alle 21 il ritorno dei quarti di finale di Champions League con Bayern Monaco-Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23- con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party , mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta.

I numeri di Bayern Monaco e Real Madrid

La vittoria del Bayern Monaco nella gara d'andata ha interrotto una striscia di nove partite senza vittorie contro il Real Madrid in Champions League (2N, 7P). Solo una volta finora il Bayern Monaco è riuscito a vincere entrambe le sfide di un incontro a eliminazione diretta contro i Blancos in Coppa dei Campioni/ Champions League: nelle semifinali del 2000/01 (1-0 in trasferta, 2-1 in casa). Dall'inizio della stagione 2013/14, nessuna squadra ha vinto più trasferte in casa del Bayern Monaco rispetto al Real Madrid (tre) tra tutte le competizioni, nonostante abbia giocato lì solo quattro volte nel periodo - tre anche per per il Borussia Dortmund in 17 incroci e per il Borussia Mönchengladbach in 13. Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime quattro trasferte contro il Bayern Monaco (3V, 1N). Nella storia della Bundesliga (dal 1963/64), solo due squadre sono riuscite a ottenere cinque successi esterni consecutivi contro il Bayern: il Werder Brema (5 dal 1989 al 1992 e dal 2007 al 2010) e il Colonia (5 dal 2003 al 2010). La vittoria del Bayern Monaco al Bernabéu è stata la 23^ in trasferta nella gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta tra Coppa dei Campioni e Champions League; i tedeschi sono stati eliminati solo in una delle precedenti 22 occasioni, contro l'Inter negli ottavi di finale della stagione 2010/11 con la regola dei gol in trasferta (vittoria esterna per 1-0 e sconfitta interna per 3-2 in casa). Il Real Madrid è la squadra che è approdata più volte in semifinale nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (33). Se venisse eliminato in questa edizione, tuttavia, sarebbe la seconda volta di fila, tante quante nelle precedenti 14 messe insieme, tra il 2010/11 e il 2023/24 (2).