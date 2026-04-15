Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Mercoledì 15 aprile, su Sky e in streaming su NOW , il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Mercoledì 15 aprile , il ritorno dei quarti di finale di Champions League, da vivere su Sky e in streaming su NOW . Mercoledì alle 21.00 appuntamento con l’ Arsenal di Mikel Arteta, che ospiterà all’Emirates Stadium lo Sporting Lisbona di Rui Borges, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, il match Bayern Monaco-Real Madrid : i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass .

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.