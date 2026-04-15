Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quartiguida tv
Mercoledì 15 aprile, su Sky e in streaming su NOW, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Mercoledì 15 aprile, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, da vivere su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì alle 21.00 appuntamento con l’Arsenal di Mikel Arteta, che ospiterà all’Emirates Stadium lo Sporting Lisbona di Rui Borges, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, il match Bayern Monaco-Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Mercoledì 15 aprile
- alle 21.00: ARSENAL-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani. Inviato Gianluigi Bagnulo
Gli studi del mercoledì
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta