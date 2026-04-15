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Bayern Monaco-Real Madrid, le probabili formazioni di Champions League

Champions League

L'impresa del Bayern Monaco al Bernabeu, vittoria per 2-1 dopo 20 anni di astinenza, permette alla squadra di Kompany di affrontare la sfida di ritorno con due risultati su tre a disposizione. Nel Bayern a parte Karl tutto disponibili e conferme della formazione vista 8 giorni fa. Nel Real la grande novità è il ritorno di Bellingham fra i titolari

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Probabili Formazioni

Bayern Monaco
Manuel Neuer
Manuel Neuer
Portiere
Bayern Monaco
Josip Stanisic
Josip Stanisic
Terzino destro
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Bayern Monaco
Dayot Upamecano
Dayot Upamecano
Difensore centrale
Bayern Monaco
Jonathan Tah
Jonathan Tah
Difensore centrale
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Bayern Monaco
Konrad Laimer
Konrad Laimer
Terzino sinistro
Bayern Monaco
Aleksandar Pavlovic
Aleksandar Pavlovic
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Joshua Kimmich
Joshua Kimmich
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Michael Olise
Michael Olise
Esterno destro
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Bayern Monaco
Serge Gnabry
Serge Gnabry
Trequartista
Bayern Monaco
Luis Díaz
Luis Díaz
Esterno sinistro
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Bayern Monaco
Harry Kane
Harry Kane
Attaccante

La probabile formazione Bayern

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

  • Rosa al completo per Kompany che conferma le scelte dell'andata
  • Pavlovic ancora accanto a Kimmich a centrocampo
  • Davanti panchina per Musiala. Olise, Gnabry e Luis Diaz sarà il terzetto di trequartisti dietro a Kane
Real Madrid
Andriy Lunin
Andriy Lunin
Portiere
Real Madrid
Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold
Terzino destro
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Real Madrid
Éder Militão
Éder Militão
Difensore centrale
Real Madrid
Antonio Rüdiger
Antonio Rüdiger
Difensore centrale
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Real Madrid
Antoine Mendy
Antoine Mendy
Terzino sinistro
Real Madrid
Arda Güler
Arda Güler
Esterno destro
Real Madrid
Thiago Pitarch
Thiago Pitarch
Centrocampista centrale
Real Madrid
Federico Valverde
Federico Valverde
Centrocampista centrale
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Real Madrid
Jude Bellingham
Jude Bellingham
Esterno sinistro
Real Madrid
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
Attaccante
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Real Madrid
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
Attaccante

La probabile formazione del Real Madrid

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Arda Guler, Pitarch, Valverde, Bellingham; Mbappè, Vinicius. All. Arbeloa

  • Ballottaggio al centro della difesa fra Militao e Huijsen
  • La grande novità è la presenza di Bellingham dal primo minuto con Camavinga in panchina
  • Le speranze di rimonta nel tandem Mbappè-Vinicius

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