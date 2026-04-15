L'impresa del Bayern Monaco al Bernabeu, vittoria per 2-1 dopo 20 anni di astinenza, permette alla squadra di Kompany di affrontare la sfida di ritorno con due risultati su tre a disposizione. Nel Bayern a parte Karl tutto disponibili e conferme della formazione vista 8 giorni fa. Nel Real la grande novità è il ritorno di Bellingham fra i titolari
Probabili Formazioni
La probabile formazione Bayern
BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
- Rosa al completo per Kompany che conferma le scelte dell'andata
- Pavlovic ancora accanto a Kimmich a centrocampo
- Davanti panchina per Musiala. Olise, Gnabry e Luis Diaz sarà il terzetto di trequartisti dietro a Kane
La probabile formazione del Real Madrid
REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Arda Guler, Pitarch, Valverde, Bellingham; Mbappè, Vinicius. All. Arbeloa
- Ballottaggio al centro della difesa fra Militao e Huijsen
- La grande novità è la presenza di Bellingham dal primo minuto con Camavinga in panchina
- Le speranze di rimonta nel tandem Mbappè-Vinicius