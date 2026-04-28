Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni dell'andata della semifinale di ChampionsChampions League
L'andata della seconda semifinale di Champions si gioca mercoledì 29 aprile alle 21 a Madrid tra Atletico e Arsenal. Simeone con un dubbio in difesa e la coppia Griezmann-Alvarez davanti. Arteta deve sciogliere due ballottaggi, uno in difesa e l'altro in attacco. Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Arsenal
Probabili Formazioni
ATLETICO MADRID (4-4-2) la probabile formazione
Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone
- senza Gimenez e Barrios, Simeone ha un dubbio in difesa con Hancko favorito su Le Normand
- davanti la coppia Griezmann-Alvarez, con Lookman sulla fascia sinistra
ARSENAL (4-3-3), la probabile formazione
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta
- Arteta con il dubbio sulla destra in difesa: Mosquera più di White
- ballottaggio anche in avanti con Saka favorito su Madueke