L'andata della seconda semifinale di Champions si gioca mercoledì 29 aprile alle 21 a Madrid tra Atletico e Arsenal. Simeone con un dubbio in difesa e la coppia Griezmann-Alvarez davanti. Arteta deve sciogliere due ballottaggi, uno in difesa e l'altro in attacco. Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Arsenal

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