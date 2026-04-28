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Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni dell'andata della semifinale di Champions

Champions League

L'andata della seconda semifinale di Champions si gioca mercoledì 29 aprile alle 21 a Madrid tra Atletico e Arsenal. Simeone con un dubbio in difesa e la coppia Griezmann-Alvarez davanti. Arteta deve sciogliere due ballottaggi, uno in difesa e l'altro in attacco. Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Arsenal

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Probabili Formazioni

Atletico Madrid
Jan Oblak
Jan Oblak
portiere
Atletico Madrid
Marcos Llorente
Marcos Llorente
terzino destro
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Atletico Madrid
Marc Pubill
Marc Pubill
difensore centrale
Atletico Madrid
Dávid Hancko
Dávid Hancko
difensore centrale
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Atletico Madrid
Matteo Ruggeri
Matteo Ruggeri
terzino sinistro
Atletico Madrid
Giuliano Simeone
Giuliano Simeone
esterno destro
Atletico Madrid
Koke
Koke
centrocampista centrale
Atletico Madrid
Johnny Cardoso
Johnny Cardoso
centrocampista centrale
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Atletico Madrid
Ademola Lookman
Ademola Lookman
esterno sinistro
Atletico Madrid
Antoine Griezmann
Antoine Griezmann
attaccante
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Atletico Madrid
Julián Álvarez
Julián Álvarez
attaccante

ATLETICO MADRID (4-4-2) la probabile formazione

Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

  • senza Gimenez e Barrios, Simeone ha un dubbio in difesa con Hancko favorito su Le Normand
  • davanti la coppia Griezmann-Alvarez, con Lookman sulla fascia sinistra
Arsenal
David Raya
David Raya
portiere
Arsenal
Cristhian Mosquera
Cristhian Mosquera
terzino destro
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Arsenal
William Saliba
William Saliba
difensore centrale
Arsenal
Gabriel Magalhães
Gabriel Magalhães
difensore centrale
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Arsenal
Piero Hincapié
Piero Hincapié
terzino sinistro
Arsenal
Martin Ødegaard
Martin Ødegaard
mezz'ala destra
Arsenal
Martín Zubimendi
Martín Zubimendi
centrocampista centrale
Arsenal
Declan Rice
Declan Rice
mezz'ala sinistra
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Arsenal
Bukayo Saka
Bukayo Saka
esterno destro
Arsenal
Viktor Gyökeres
Viktor Gyökeres
attaccante
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Arsenal
Gabriel Martinelli
Gabriel Martinelli
esterno sinistro

ARSENAL (4-3-3), la probabile formazione

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta

  • Arteta con il dubbio sulla destra in difesa: Mosquera più di White
  • ballottaggio anche in avanti con Saka favorito su Madueke

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