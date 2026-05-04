A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale. Due i possibili cambi di Arteta rispetto alla settimana scorsa: Eze al posto di Odegaard e Trossard per Martinelli. Simeone va verso la conferma degli stessi XI. La diretta martedì sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW