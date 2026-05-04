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Arsenal-Atletico Madrid, le probabili formazioni della semifinale di Champions League

Champions League

A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale. Due i possibili cambi di Arteta rispetto alla settimana scorsa: Eze al posto di Odegaard e Trossard per Martinelli. Simeone va verso la conferma degli stessi XI. La diretta martedì sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Arsenal
David Raya
David Raya
Portiere
Arsenal
Ben White
Ben White
Terzino destro
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Arsenal
William Saliba
William Saliba
Difensore centrale
Arsenal
Gabriel Magalhães
Gabriel Magalhães
Difensore centrale
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Arsenal
Piero Hincapié
Piero Hincapié
Terzino sinistro
Arsenal
Martín Zubimendi
Martín Zubimendi
Centrocampista centrale
Arsenal
Declan Rice
Declan Rice
Centrocampista centrale
Arsenal
Bukayo Saka
Bukayo Saka
Ala destra
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Arsenal
Eberechi Eze
Eberechi Eze
Trequartista
Arsenal
Leandro Trossard
Leandro Trossard
Ala sinistra
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Arsenal
Viktor Gyökeres
Viktor Gyökeres
Attaccante

La probabile formazione dell'Arsenal

4-2-3-1: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

  • Due i possibili cambi di Arteta rispetto all'andata: Eze al posto di Odegaard e Trossard per Martinelli
  • Havertz e Odegaard, che non erano presenti nei 15’ di allenamento della vigilia, hanno svolto restante parte dell’allenamento e saranno convocati
Atletico Madrid
Jan Oblak
Jan Oblak
Portiere
Atletico Madrid
Marcos Llorente
Marcos Llorente
Terzino destro
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Atletico Madrid
Marc Pubill
Marc Pubill
Difensore centrale
Atletico Madrid
Dávid Hancko
Dávid Hancko
Difensore centrale
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Atletico Madrid
Matteo Ruggeri
Matteo Ruggeri
Terzino sinistro
Atletico Madrid
Giuliano Simeone
Giuliano Simeone
Esterno destro
Atletico Madrid
Johnny Cardoso
Johnny Cardoso
Centrocampista centrale
Atletico Madrid
Koke
Koke
Centrocampista centrale
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Atletico Madrid
Ademola Lookman
Ademola Lookman
Esterno sinistro
Atletico Madrid
Julián Álvarez
Julián Álvarez
Attaccante
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Atletico Madrid
Antoine Griezmann
Antoine Griezmann
Attaccante

La probabile formazione dell'Atletico Madrid

4-4-2: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. D. Simeone

  • Simeone va verso la conferma dello stesso XI dell'andata
  • Griezmann-Julian davanti
  • Ruggeri confermato a sinistra

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