Arsenal-Atletico Madrid, le probabili formazioni della semifinale di Champions LeagueChampions League
A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale. Due i possibili cambi di Arteta rispetto alla settimana scorsa: Eze al posto di Odegaard e Trossard per Martinelli. Simeone va verso la conferma degli stessi XI. La diretta martedì sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Arsenal
4-2-3-1: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
- Due i possibili cambi di Arteta rispetto all'andata: Eze al posto di Odegaard e Trossard per Martinelli
- Havertz e Odegaard, che non erano presenti nei 15’ di allenamento della vigilia, hanno svolto restante parte dell’allenamento e saranno convocati
La probabile formazione dell'Atletico Madrid
4-4-2: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. D. Simeone
- Simeone va verso la conferma dello stesso XI dell'andata
- Griezmann-Julian davanti
- Ruggeri confermato a sinistra