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B. Monaco-Psg, le probabili formazioni della semifinale di ritorno di Champions League

Champions League
©IPA/Fotogramma

Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris-Saint Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa: Luis Enrique, invece, sceglie Zaire-Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Psg

LUIS ENRIQUE: "MOTIVAZIONE? PENSO A NADAL"

Probabili Formazioni

Bayern Monaco
Manuel Neuer
Manuel Neuer
Portiere
Bayern Monaco
Konrad Laimer
Konrad Laimer
Terzino destro
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Bayern Monaco
Dayot Upamecano
Dayot Upamecano
Difensore centrale
Bayern Monaco
Jonathan Tah
Jonathan Tah
Difensore centrale
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Bayern Monaco
Alphonso Davies
Alphonso Davies
Terzino sinistro
Bayern Monaco
Joshua Kimmich
Joshua Kimmich
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Aleksandar Pavlovic
Aleksandar Pavlovic
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Michael Olise
Michael Olise
esterno destro
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Bayern Monaco
Jamal Musiala
Jamal Musiala
trequartista
Bayern Monaco
Luis Díaz
Luis Díaz
esterno sinistro
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Bayern Monaco
Harry Kane
Harry Kane
Attaccante

Le possibili scelte di Kompany

BAYERN MONACO (4-2-3-1), la probabile formazione: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

  • Un solo ballottaggio per Kompany nel ruolo di terzino destro tra Laimer e Stanisic, con il primo favorito per una maglia da titolare
  • Questo dovrebbe essere l'unico cambio in vista per Kompany, intenzionato a confermare il resto della formazione del Parco dei Principi
PSG
Matvey Safonov
Matvey Safonov
Portiere
PSG
Warren Zaïre-Emery
Warren Zaïre-Emery
Terzino destro
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PSG
Marquinhos
Marquinhos
Difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
Difensore centrale
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PSG
Nuno Mendes
Nuno Mendes
Terzino sinistro
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
João Pedro Gonçalves Neves
Mezz'ala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
Centrocampista centrale
PSG
Fabián Ruiz
Fabián Ruiz
Mezz'ala sinistra
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PSG
Désiré Doué
Désiré Doué
Ala destra
PSG
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
attaccante
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PSG
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
Ala sinistra

Le possibili scelte di Luis Enrique

PARIS-SAINT GERMAIN (4-3-3), la probabile formazione: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

  • Senza l'infortunato Hakimi, Luis Enrique potrebbe schierare Zaire-Emery come terzino destro al posto del marocchino
  • A centrocampo, è pronto a tornare dal 1' in Champions Fabian Ruiz, dopo essere subentrato nella gara d'andata
  • ll tridente dovrebbe essere lo stesso del Parco dei Principi, con Doué e Kvara sugli esterni a supportare Dembélé

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