B. Monaco-Psg, le probabili formazioni della semifinale di ritorno di Champions LeagueChampions League
Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris-Saint Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa: Luis Enrique, invece, sceglie Zaire-Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Psg
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Kompany
BAYERN MONACO (4-2-3-1), la probabile formazione: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
- Un solo ballottaggio per Kompany nel ruolo di terzino destro tra Laimer e Stanisic, con il primo favorito per una maglia da titolare
- Questo dovrebbe essere l'unico cambio in vista per Kompany, intenzionato a confermare il resto della formazione del Parco dei Principi
Le possibili scelte di Luis Enrique
PARIS-SAINT GERMAIN (4-3-3), la probabile formazione: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
- Senza l'infortunato Hakimi, Luis Enrique potrebbe schierare Zaire-Emery come terzino destro al posto del marocchino
- A centrocampo, è pronto a tornare dal 1' in Champions Fabian Ruiz, dopo essere subentrato nella gara d'andata
- ll tridente dovrebbe essere lo stesso del Parco dei Principi, con Doué e Kvara sugli esterni a supportare Dembélé