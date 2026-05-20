l'intervista
Luis Enrique: "Adattarsi e cambiare è necessario per vincere. Arteta un grande amico"
Alla seconda finale di Champions consecutiva col suo Psg, l'allenatore spagnolo ci ha raccontato in esclusiva come sta vivendo questa lunga vigilia, ha scherzato con noi sul suo italiano, elogiato l'avversario Arteta e spiegato qual è, secondo lui, il segreto per rimanere ad altissimi livelli. Con un ricordo per un vecchio amico che non c'è più
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