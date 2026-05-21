l'intervista
Arteta: "Orgoglioso di come abbiamo vinto la Premier. Calafiori? Ha un carisma unico"
L'emozione per aver riportato la Premier nel nord di Londra, l'affetto per Calafiori, i ringraziamenti per Guardiola e il segreto per arrivare, alla fine, a vincere. Con un pensiero fisso alla finale di Champions in arrivo, che potrebbe regalare ai Gunners una doppietta storica. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport
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