Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskas Arena. L'allenatore campione d'Europa punta sul tridente Doué-Dembelé-Kvara e ha il dubbio se schierare titolare Zaire-Emery. Il manager dei neo campioni della Premier schiera Calafiori dal 1' e dovrebbe ritrovare Timber titolare: un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. La finale è live domani, sabato 30 maggio, alle 18 su Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le probabili formazioni di Psg-Arsenal
Probabili Formazioni
La probabile formazione
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
- per Luis Enrique il dubbio riguarda l'eventuale utilizzo di Zaire-Emery, che può giocare al posto di Hakimi o di Fabian Ruiz: in quest'ultimo caso, Zaire-Emery a destra con Joao Neves mezz'ala sinistra
- davanti tridente con Douè-Dembelè-Kvaratskhelia
La probabile formazione
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
- Arteta ha un dubbio a centrocampo: Zubimendi è calato nelle ultime giornate e potrebbe lasciare spazio a Lewis Skelly: il laterale inglese è stato provato a centrocampo ed è un'opzione
- altra possibilità è l'arretramento a centrocampo di Odegaard vicino a Rice: secondo questa ipotesi, Eze giocherebbe titolare dietro alla punta che a quel punto sarebbe Havertz e non Gyokeres
- negli ultimi quattro giorni Timber ha fatto allenamenti completi con la squadra e ora è favorito nel ballottaggio con Mosquera per essere titolare a destra in difesa