Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Psg-Arsenal, le probabili formazioni della finale di Champions League

Champions League

Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskas Arena. L'allenatore campione d'Europa punta sul tridente Doué-Dembelé-Kvara e ha il dubbio se schierare titolare Zaire-Emery. Il manager dei neo campioni della Premier schiera Calafiori dal 1' e dovrebbe ritrovare Timber titolare: un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. La finale è live domani, sabato 30 maggio, alle 18 su Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le probabili formazioni di Psg-Arsenal

PSG-ARSENAL, LA GUIDA

Probabili Formazioni

PSG
Matvey Safonov
Matvey Safonov
Portiere
PSG
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
Terzino destro
pubblicità
PSG
Marquinhos
Marquinhos
Difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
Difensore centrale
pubblicità
PSG
Nuno Mendes
Nuno Mendes
Terzino sinistro
PSG
João Neves
João Neves
Mezz'ala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
Centrocampista centrale
PSG
Fabián Ruiz
Fabián Ruiz
Mezz'ala sinistra
pubblicità
PSG
Désiré Doué
Désiré Doué
Esterno destro
PSG
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
Attaccante
pubblicità
PSG
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
Esterno sinistro

La probabile formazione

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

  • per Luis Enrique il dubbio riguarda l'eventuale utilizzo di Zaire-Emery, che può giocare al posto di Hakimi o di Fabian Ruiz: in quest'ultimo caso, Zaire-Emery a destra con Joao Neves mezz'ala sinistra
  • davanti tridente con Douè-Dembelè-Kvaratskhelia  
Arsenal
David Raya
David Raya
portiere
Arsenal
Jurriën Timber
Jurriën Timber
Terzino destro
pubblicità
Arsenal
William Saliba
William Saliba
difensore centrale
Arsenal
Gabriel
Gabriel
difensore centrale
pubblicità
Arsenal
Riccardo Calafiori
Riccardo Calafiori
terzino sinistro
Arsenal
Declan Rice
Declan Rice
centrocampista centrale
Arsenal
Martín Zubimendi
Martín Zubimendi
centrocampista centrale
Arsenal
Bukayo Saka
Bukayo Saka
esterno destro
pubblicità
Arsenal
Martin Ødegaard
Martin Ødegaard
trequartista
Arsenal
Leandro Trossard
Leandro Trossard
esterno sinistro
pubblicità
Arsenal
Viktor Gyökeres
Viktor Gyökeres
attaccante

La probabile formazione

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

  • Arteta ha un dubbio a centrocampo: Zubimendi è calato nelle ultime giornate e potrebbe lasciare spazio a Lewis Skelly: il laterale inglese è stato provato a centrocampo ed è un'opzione
  • altra possibilità è l'arretramento a centrocampo di Odegaard vicino a Rice: secondo questa ipotesi, Eze giocherebbe titolare dietro alla punta che a quel punto sarebbe Havertz e non Gyokeres  
  • negli ultimi quattro giorni Timber ha fatto allenamenti completi con la squadra e ora è favorito nel ballottaggio con Mosquera per essere titolare a destra in difesa

Champions League: Altre Notizie

L. Enrique: "Arsenal è d’alto livello, in finale…"

Champions League

Alla vigilia della finale di Champions (sabato 30 maggio alle 18 live su Sky: Sky Sport Uno,...

Calafiori: "Mi piacerebbe tornare alla Roma"

l'intervista

Dopo il trionfo in Premier League, il difensore dell'Arsenal sfiderà sabato in finale di...

Arsenal-Atl. Madrid, ascolti da 'finale' su Sky

Champions League

Ooltre 1 milione 145 mila spettatori medi per la semifinale di ritorno di Champions League tra...

Dove vedere Bayern Monaco-Psg

guida tv

Oggi alle 21 la semifinale di ritorno di Champions League con Bayern Monaco-Psg: i...

Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid

GUIDA TV

Oggi, martedì 5 maggio, si scende in campo per la semifinale di ritorno di Champions League....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE