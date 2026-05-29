Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskas Arena. L'allenatore campione d'Europa punta sul tridente Doué-Dembelé-Kvara e ha il dubbio se schierare titolare Zaire-Emery. Il manager dei neo campioni della Premier schiera Calafiori dal 1' e dovrebbe ritrovare Timber titolare: un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. La finale è live domani, sabato 30 maggio, alle 18 su Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le probabili formazioni di Psg-Arsenal

PSG-ARSENAL, LA GUIDA