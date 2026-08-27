Sorteggi Champions League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming

Sorteggi Champions League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streamingguida tv
Sono in programma oggi, giovedì 27 agosto alle ore 18 a Monaco, i sorteggi della League Phase della prossima Champions League. Cerimonia da seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube a partire dalle 17.45. Champions League che sarà su Sky anche per il quadriennio 2027/2031
Prende forma la nuova Champions League 2026/2027. Oggi, giovedì 27 agosto, alle ore 18 a Monaco ci saranno i sorteggi della fase campionato che potrete vivere su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube a partire dalle 17.45 con Federica Masolin e i suoi ospiti per seguire in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre, raccolte da Francesco Cosatti, inviato a Monaco.
Le 4 squadre italiane al via della nuova Champions
Quattro le squadre italiane: Inter, Napoli, Roma e Como che attendono di capire quali saranno le rispettive avversarie nella nuova edizione della competizione europea più importante.
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La procedura dei sorteggi per la Champions
E' invariata rispetto alle precedenti due edizioni, le prime con il nuovo format: 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff e quelle che saranno eliminate.
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Sorteggi Champions League, la programmazione su Sky
Giovedì 27 agosto
- Ore 18 (collegamento dalle 17.45) in diretta da Monaco i sorteggi della 'League Phase' della Champions League 2026/2027 su Sky Sport 24, TV8 e in streaming su SkySport.it e su YouTube.