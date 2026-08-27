Sorteggi Champions League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming

Sono in programma oggi, giovedì 27 agosto alle ore 18 a Monaco, i sorteggi della League Phase della prossima Champions League. Cerimonia da seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube a partire dalle 17.45. Champions League che sarà su Sky anche per il quadriennio 2027/2031

Prende forma la nuova Champions League 2026/2027. Oggi, giovedì 27 agosto, alle ore 18 a Monaco ci saranno i sorteggi della fase campionato che potrete vivere su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube a partire dalle 17.45 con Federica Masolin e i suoi ospiti per seguire in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre, raccolte da Francesco Cosatti, inviato a Monaco.