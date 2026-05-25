Champions League 2026/2027, le fasce per il sorteggio della fase campionato
Scopri tutte le possibili avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como nella fase campionato della prossima Champions League. Le fasce (in attesa dei risultati di preliminari e playoff) per il sorteggio che si terrà il 27 agosto a Nyon
- Si è delineato il quadro completo della prossima Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como parteciparanno alla fase campionato, che verrà sorteggiata il prossimo 27 agosto a Nyon
- Di seguito le fasce per il sorteggio con le squadre già sicure di partecipare
- BAYERN MONACO (147.500)
- REAL MADRID (144.500)
- PSG (131.000)
- LIVERPOOL (130.000)
- INTER (127.000)
- MANCHESTER CITY (125.500)
- ARSENAL (118.000)
- BARCELLONA (113.250)
- ATLETICO MADRID (104.750)
- BORUSSIA DORTMUND (100.750)
- ROMA (97.750)
- SPORTING CP (84.000)
- ASTON VILLA (83.000)
- PORTO (80.750)
- MANCHESTER UNITED (76.500)
- CLUB BRUGGE (75.250)
- REAL BETIS (74.500)
- PSV EINDHOVEN (71.250)
- FEYENOORD (71.000)
- LILLE (68.750)
- NAPOLI (63.000)
- LIPSIA (61.000)
- VILLARREAL (59.000)
- SHAKHTAR DONETSK (56.250)
- GALATASARAY (53.500)
- SLAVIA PRAGA (44.000)
- STOCCARDA (27.500)
- COMO (19.989)
- LENS (16.671)
- LIONE (65.750) se qualificata sarà in 3^ fascia
- BODO GLIMT (64.000) se qualificata sarà in 3^ fascia
- STELLA ROSSA (46.500) se qualificata sarà in 4^ fascia
- DINAMO ZAGABRIA (46.500) se qualificata sarà in 4^ fascia
- CELTIC (44.000) se qualificata sarà in 4^ fascia
- AEK ATENE (24.000) se qualificata sarà in 4^ fascia
- VIKING (8.247) se qualificata sarà in 4^ fascia
- Primo turno preliminare: 7 e 15 luglio
- Secondo turno preliminare: 21-29 luglio
- Terzo turno preliminare: 4-11 agosto
- Playoff: 18/19-25/26 agosto
- Giovedì 27 agosto a Nyon il sorteggio della fase campionato
- Ogni squadra gioca contro 8 squadre, con 4 match in casa e 4 in trasferta
- In base al Ranking Uefa ogni club è inserito in una delle 4 fasce e ognuno sfida 2 squadre per ogni fascia
- Le prime 8 della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi. Le ultime 12 sono eliminate
- 1^ giornata: 8-10 settembre 2026
- 2^ giornata: 13-14 ottobre 2026
- 3^ giornata: 20-21 ottobre 2026
- 4^ giornata: 3-4 novembre 2026
- 5^: giornata: 24-25 novembre 2026
- 6^ giornata: 8-9 dicembre 2026
- 7^ giornata: 19-20 gennaio 2027
- 8^ giornata: 27 gennaio 2027
- Playoff (16/17 febbraio-23/24 marzo)
- Ottavi (9/10-16/17 marzo)
- Quarti (6/7-13/14 aprile)
- Semifinali (27/28 aprile-4/5 maggio)
- Finale (5 giugno) al Metropolitano di Madrid