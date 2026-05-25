 Champions League 2026 2027, squadre qualificate, fasce e regolamento sorteggio | Sky Sport
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Champions League 2026/2027, le fasce per il sorteggio della fase campionato

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Scopri tutte le possibili avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como nella fase campionato della prossima Champions League. Le fasce (in attesa dei risultati di preliminari e playoff) per il sorteggio che si terrà il 27 agosto a Nyon

CHAMPIONS, TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE

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