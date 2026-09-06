La Champions League dell'Inter prenderà il via dal Santiago Bernabeu e non sarà una sfida come le altre, vista la presenza in panchina di José Mourinho. Blancos che, però, ci arriveranno reduci dalla prima sconfitta in campionato: all'Estadio de la Cartuja (il Benito Villamarin, casa del Betis, è attualmente in fase di ristrutturazione) il Real ha costruito una grande mole di gioco e di occasioni, beffata tuttavia dal tap-in di Parrott sotto porta a pochi minuti dal termine. E nel recupero c'è stata anche l'occasione per strappare almeno un punto, ma Mbappé si è fatto parare un calcio di rigore. Il Barcellona ha l'occasione di restare l'unica squadra nella Liga a punteggio pieno.



Una sconfitta che, vista anche la prestazione, rimane solo un lievissimo campanello d'allarme per gli spagnoli. I ragazzi di Mourinho, infatti, erano partiti con tre vittorie su tre in campionato (2-1 all'Espanyol, 4-1 alla Real Sociedad e 4-0 al Malaga) dopo un mercato sontuoso, caratterizzato dagli arrivi di Diomande, Espí, Cucurella, Konaté, Dumfries e Bernardo Silva. La sfida ai nerazzurri è in programma martedì 8 settembre, alle ore 21.



IL TABELLINO DI BETIS-REAL MADRID 1-0

81' Parrott



BETIS (4-3-3): Valles; Bellerín, Diego Llorente (78' Bartra), Natan, Fran García; Facundo Bernal (68' Deossa), Marc Roca, Isco (60' Fidalgo); Antony (76' Riquelme), Cucho Hernández (68' Parrot), Fornals. All. Pellegrini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries (64' Trent), Konaté, Huijsen, Cucurella (88' Carreras); Valverde (82' Espí), Camavinga (64' Bernardo Silva), Güler (64' Diomande); Bellingham, Mbappé, Vinicius. All. Mourinho