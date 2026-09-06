Introduzione
Weekend di campionati prima dell'inizio della Champions League. Tra le protagoniste in campo anche le avversarie delle italiane nella 1^ giornata: sono state tutte sconfitte al contrario di Inter, Roma e Como che arriveranno all'appuntamento reduci da una vittoria, Il Napoli sarà opposto all'Arsenal, ma i Gunners devono ancora giocare: saranno impegnati oggi nel derby londinese contro il Chelsea, da seguire live su Sky Sport 253 alle 17.30
CHI VINCE LA CHAMPIONS? LE FAVORITE SECONDO OPTA
CALENDARIO CHAMPIONS: INTER - NAPOLI - ROMA - COMO
Quello che devi sapere
Betis-Real Madrid 1-0
La Champions League dell'Inter prenderà il via dal Santiago Bernabeu e non sarà una sfida come le altre, vista la presenza in panchina di José Mourinho. Blancos che, però, ci arriveranno reduci dalla prima sconfitta in campionato: all'Estadio de la Cartuja (il Benito Villamarin, casa del Betis, è attualmente in fase di ristrutturazione) il Real ha costruito una grande mole di gioco e di occasioni, beffata tuttavia dal tap-in di Parrott sotto porta a pochi minuti dal termine. E nel recupero c'è stata anche l'occasione per strappare almeno un punto, ma Mbappé si è fatto parare un calcio di rigore. Il Barcellona ha l'occasione di restare l'unica squadra nella Liga a punteggio pieno.
Una sconfitta che, vista anche la prestazione, rimane solo un lievissimo campanello d'allarme per gli spagnoli. I ragazzi di Mourinho, infatti, erano partiti con tre vittorie su tre in campionato (2-1 all'Espanyol, 4-1 alla Real Sociedad e 4-0 al Malaga) dopo un mercato sontuoso, caratterizzato dagli arrivi di Diomande, Espí, Cucurella, Konaté, Dumfries e Bernardo Silva. La sfida ai nerazzurri è in programma martedì 8 settembre, alle ore 21.
IL TABELLINO DI BETIS-REAL MADRID 1-0
81' Parrott
BETIS (4-3-3): Valles; Bellerín, Diego Llorente (78' Bartra), Natan, Fran García; Facundo Bernal (68' Deossa), Marc Roca, Isco (60' Fidalgo); Antony (76' Riquelme), Cucho Hernández (68' Parrot), Fornals. All. Pellegrini
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries (64' Trent), Konaté, Huijsen, Cucurella (88' Carreras); Valverde (82' Espí), Camavinga (64' Bernardo Silva), Güler (64' Diomande); Bellingham, Mbappé, Vinicius. All. Mourinho
Fenerbahce-Besiktas 1-2
E a proposito di mercato extra-lusso, tra le protagoniste dell'estate ecco il Fenerbahce, avversario della Roma di Gasperini all'esordio in Champions. Greenwood (obiettivo anche dei giallorossi), Muriqi, Aké, Lukaku giusto per citare alcuni degli acquisti, ma non sono serviti a vincere uno dei derby e scontri diretti previsti in stagione. Ad avere la meglio allo stadio Sukru Saracoglu - dove la Roma sarà ospite giovedì 10 settembre, alle 18.45 - è stato il Besiktas di Vincenzo Italiano, con la firma vincente nel secondo tempo di Dusan Vlahovic: l'ex Juve ha deciso la sfida dopo che si era acceso lo scontro in campo con un altro ex Serie A, Milan Skriniar (autore anche del vantaggio dei gialloblù).
Per la squadra di Ismail Kartal è già la seconda sconfitta in quattro giornate di campionato, dopo quella che aveva incassato al debutto stagionale contro il Glencerbirligi. Emergono, finora, in particolare i problemi difensivi: 6 gol incassati e solo un match con la porta tenuta inviolata, in più mancherà un equilibratore come Guendouzi nella sfida europea.
IL TABELLINO DI FENERBAHCE-BESIKTAS 1-2
26' Skriniar (F), 38' Yilmaz (B), 73' Vlahovic (B)
FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Guendouzi (84' Yuksek), Kanté; Greenwood, Kahveci (46' Akturkoglu), Aydin (68' Nene); Muriqi (68' Lukaku). All. Kartal
BESIKTAS (4-4-2): Nubel; Murillo, Agbadou, Topcu (76' Djalo), Yilmaz (46' Ouattara); Ozcan; Cerny (64' Fakili), Olaitan (76' Ndidi), Kokcu, Trossard; Vlahovic (85' Oh). All. Italiano
Vlahovic-Skriniar: il VIDEO dello scontro verbale e fisico tra i due
Werder Brema-Lipsia 3-1
Una sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato anche per quello che sarà il primo avversario del Como nella sua storia in Champions League (giovedì 10 settembre, ore 21). Il Lipsia è caduto 3-1 sul campo del Werder nella seconda giornata di Bundesliga, compromettendo subito la sua partita con l'imbucata subita dopo pochi minuti e risultato che è diventato poi più pesante, ridotto solo nel recupero dal colpo di testa di Baku. Qualche ex Serie A in campo nell'11 di Demichelis, come Nkunku ed El Aynaoui, alla fine è stato un altro vecchio giocatore del nostro campionato - ma del Brema - a lasciare il segno: di Fullkrug, infatti, il gol del momentaneo raddoppio.
Primo stop per la squadra di Demichelis, che aveva cominciato la stagione con un dilagante 6-0 al Trier nel match di DFB Pokal (la Coppa di Germania) e battendo poi 3-0 il 'Gladbach nella prima in campionato. Una squadra che ha ancora necessità di trovare una quadra dopo i colpi arrivati nei giorni finali del calciomercato.
IL TABELLINO DI WERDER BREMA-LIPSIA
4' Dinkçi (W), 68' Fullkrug (W), 80' Grull (W), 95' Baku (L)
WERDER BREMA (4-3-3): Hein; Arthur (67' Schmetgens), Pieper, Friedl, Deman; Chuki (83' Musah), Regeer (83' Stalmach), Reis; Dinkçi (67' Erevbenagie), Fullkrug (75' Itten), Grull. All. Thioune
LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; El Aynaoui (75' Guiu), Seiwald, Banzuzi; Bakayoko (63' Gomis), Nkunku (83' Maksimovic), Nusa (83' Konaté). All. Demichelis
Arsenal-Chelsea LIVE su Sky Sport 253 (alle 17.30)
Bisogna aspettare ancora qualche ora, invece, per vedere all'opera l'Arsenal, avversario del Napoli al Maradona nella prima giornata di Champions. Campioni d'Inghilterra e vice-campioni d'Europa in carica, i Gunners hanno ricominciato da dove avevano lasciato in patria: due vittorie nelle prime due, un 3-0 al Coventry e l'1-0 esterno sul campo dell'Aston Villa, ma nel derby londinese di oggi anche il Chelsea ci arriva a punteggio pieno dopo aver battuto Fulham e Brighton.
Arteta, riportato il titolo all'Arsenal dopo 22 anni, ha voluto ulteriormente rafforzare la squadra in estate con un colpo rilevante per reparto: sono arrivati Konsa in difesa, Bruno Guimaraes a centrocampo e Tzolis in attacco per un totale di quasi 200 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La sfida contro il Napoli è in programma mercoledì 9 settembre, alle 21: tre vittorie inglesi nei quattro precedenti tra Champions ed Europa League e un successo per gli azzurri.
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