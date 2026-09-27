Da giocatore ha collezionato oltre 200 presenze in Serie A, da allenatore ha fatto più fatica a imporsi. Nel suo cv l'ultima esperienza è quella da Ct di Malta, nazionale che ha guidato per un anno e un totale di 16 partite prima dell'addio nel 2024. Annata in cui si è presentata anche l'opportunità di sfidare l'Italia due volte, la prima guidata da Roberto Mancini e poi successivamente da Luciano Spalletti. In palio c'erano i punti per qualificarsi a Euro 2024 e gli Azzurri non sbagliarono il doppio appuntamento: successo in trasferta (con i centri di Retegui e Pessina) e poker nel 'teatro' del San Nicola, con una rete a testa per Bonaventura e Frattesi e la doppietta di Berardi.

Malta-Italia 0-2 (qualificazioni Europei 2024, 26 marzo 2023)

(qualificazioni Europei 2024, 26 marzo 2023) Italia-Malta 4-0 (qualificazioni Europei 2024, 14 ottobre 2023)