Se le punte attuali della Juve - Kolo Muani e Woltemade - faticano a sbloccarsi in zona gol, ci sono gli ex bianconeri che colpiscono in giro per l'Europa: su tutti Jonathan David, trasferitosi ai Colchoneros in estate e che ha avuto un impatto devastante con la nuova maglia. Tre partite di campionato e tre gol, uno in fila all'altro, decidendo per ultimo il derby di Madrid contro il Real, finito 2-1. Prima aveva colpito anche contro Real Sociedad e Osasuna (con un assist in aggiunta), facendo cambiare marcia all'Atletico dopo il brutto inizio di campionato. L'anno scorso nell'intera Serie A si era fermato a quota 6 reti, ma in Spagna sembra aver trovato la sua collocazione ideale.