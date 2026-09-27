Introduzione
Mbappé, Zaniolo, Havertz, Brobbey, Isak e la lista potrebbe continuare. Questa prima settimana di pausa nazionali ha già messo ko una serie di giocatori, costretti a saltare tutte (o quasi) le prossime giornate di Nations League: ecco la situazione tra infortuni e indisponibili causa squalifica
Quello che devi sapere
ITALIA (Lega A, gruppo 1)
Partiamo dagli Azzurri. Non sono infortunati, ma il Ct ha deciso di lasciarli in Italia a svolgere un allenamento specifico e non prenderanno parte alla partita di Bursa contro la Turchia: parliamo di Pessina, Ahanor, Coppola, Kouadio, Mancini, Barella, Ricci, Inacio, Maldini e Zoma. A loro si aggiunge tra gli indisponibili Nicolò Zaniolo che ha lasciato definitivamente il ritiro della Nazionale e non sarà arruolabile neanche per le successive partite contro Francia e ancora Turchia. L'attaccante dell'Udinese era stato convocato da Mancini nonostante fosse rientrato da poco da una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra ma, non avendo del tutto recuperato dall'infortunio muscolare e articolare, torna a casa.
TURCHIA (Lega A, gruppo 1)
Il Ct dei turchi, Vincenzo Montella, era stato già costretto a dover fare a meno di alcuni big nella lista dei convocati, su tutti Calhanoglu e Yildiz. A loro si è aggiunto poi Orkun Kokcu, assente già nella partita inaugurale di Nations League contro la Francia, e rispedito direttamente a casa dopo i problemi occorsi nelle ultime ore: il centrocampista ha subito un trauma all'alluce del piede destro e non sarà disponibile per le prossime partite della Turchia e, invece di restare in ritiro per sottoporsi a delle cure conservative, è rientrato subito al Benfica per iniziare la fase di recupero. Contro gli Azzurri mancherà anche Ugurcan Cakir, espulso contro les Bleus.
FRANCIA (Lega A, gruppo 1)
È un'assenza non da poco quella con cui dovrà fare i conti Zidane nei prossimi impegni di Nations League (tra cui la sfida all'Italia in programma venerdì 2 ottobre). A lasciare il ritiro, causa infortunio, infatti è stato Kylian Mbappé, infortunatosi proprio dopo il gol-vittoria siglato nella prima giornata del torneo in Turchia: l'attaccante si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato l'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro, come riportato dal Real Madrid nel comunicato ufficiale. I tempi di recupero sono stimati in 10-12 giorni, con il suo club che continuerà a valutarne l'evoluzione, ma con la Francia lo si rivedrà solo nella sosta di novembre.
BELGIO (Lega A, gruppo 1)
Ha già saltato la sfida contro l'Italia (ma chi ha giocato non lo ha fatto rimpiangere, piegando gli Azzurri col punteggio di 2-0) e mancherà anche contro la Francia, ma Van Bommel spera di averlo a disposizione per le due successive giornate di Nations League: si parla di Leandro Trossard, passato in estate dall'Arsenal al Besiktas, e ora fermo per una lesione al tallone. L'esterno belga era stato inserito nella lista dei convocati sperando di recuperarlo per le ultime sfide e la speranza del Ct è averlo a disposizione già per l'incontro con la Turchia, fissato per venerdì 2 ottobre.
OLANDA (Lega A, gruppo 2)
Le brutte notizie per Xavi erano già cominciate prima del ritiro, quando Malen era stato costretto a rinunciare alla convocazione per via di un fastidio al ginocchio. Al centravanti della Roma si è aggiunto, poi, l'infortunio di Brian Brobbey, uscito nel corso del primo tempo contro la Germania per un problema alla coscia: l'attaccante ha salutato il ritiro in anticipo per far ritorno al Sunderland e proseguire la riabilitazione, sostituito nell'elenco dei convocati da Joshua Zirkzee. Il Ct spagnolo punta, inoltre, a poter contare anche su Gjivai Zechiel, centrocampista del Feyenoord rimasto precauzionalmente fuori nell'1-1 contro la Germania.
GERMANIA (Lega A, gruppo 2)
La partita della Johan Cruyff Arena è stata nefasta anche per la nazionale di Jurgen Klopp, che ha perso in un colpo solo Kai Havertz e Jamal Musiala. Quest'ultimo il match contro gli Oranje non l'ha proprio iniziato, frenato da una lesione muscolare alla coscia destra durante la fase di riscaldamento. L'attaccante dell'Arsenal, invece, si è dovuto arrendere alla mezz'ora a causa di uno stiramento (sostituito da Ebnoutalib) ed entrambi hanno lasciato il ritiro dei tedeschi, ma la Germania non rimarrà con degli elementi in meno per le prossime partite contro Grecia (due volte) e Serbia: al loro posto, infatti, sono stati chiamati Wirtz e Burkardt.
SPAGNA (Lega A, gruppo 3)
Meno difficoltà sulla carta per De La Fuente che, dopo aver iniziato la Nations League con una vittoria per 3-2 in rimonta contro l'Inghilterra, ha un solo dubbio per le prossime partite: è Eric Garcia, difensore blaugrana che deve fare i conti con qualche problema al ginocchio che l'ha reso indisponibile contro i Tre Leoni. Il centrale (sei presenze fin qui in stagione) è rimasto in ritiro e vuole esserci per i prossimi appuntamenti del girone, completato da Repubblica Ceca e Croazia.
PORTOGALLO (Lega A, gruppo 4)
Jorge Jesus non ha convocato Bruno Fernandes per la sfida odierna contro la Norvegia. Il giocatore del Manchester United, come spiegato dal suo Ct in conferenza stampa, era già arrivato in ritiro con un piccolo infortunio e ha giocato col dolore il match vinto per 1-0 contro il Galles. Si tratta di un riposo precauzionale, mentre stringerà i denti Nuno Mendes, anche lui non al 100%. Dal lato della Norvegia invece, non si registrano defezioni a causa di infortuni ma un indisponibile ci sarà: si tratta di David Wolfe, espulso per doppio nella prima giornata durante i minuti di recupero.
GALLES (Lega A, gruppo 4)
Sono già tanti, da Harry Wilson a Isaak Davies, i giocatori a cui ha dovuto rinunciare Bellamy per queste quattro partite di Nations League. E nella prima giornata contro il Portogallo un altro infortunio ha rischiato di pesare per i prossimi appuntamenti: problemi alla caviglia per Ben Cabango, ma il difensore di origini angolane dovrebbe stringere i denti ed essere a disposizione del Ct.
LEGA B, la situazione
Assenze pesanti per la Svezia, inserita nel gruppo 4 contro Bosnia, Romania e Polonia: è tornato a Liverpool per sottoporsi a ulteriori test l'attaccante Alexander Isak, che aveva giocato (e segnato) per 90 minuti nella giornata inaugurale, mentre dovrebbero essere ancora più lunghi i tempi di recupero per Emil Holm, il terzino del Bologna uscito in barella per una lesione al bicipite femorale sinistro. Infortunio simile subito da Dan Billard con l'Irlanda del Nord (gruppo 2), così come resterà fuori dalle prossime partite della Polonia l'ala Jakub Kaminski, uscito anzitempo contro la Bosnia a causa di un infortunio muscolare. Nel gruppo 1 sono da valutare le condizioni di Vanja Drkusic della Slovenia, mentre Israele spera di contare al massimo sul leccese Omri Gandelman: il Ct Shimon sa già che non avrà a disposizione Abu Farkhi per squalifica, stessa sanzione per Nazarenko dell'Ucraina.
LEGA C, la situazione
La Lazio spera in un esito benevolo degli esami a cui si sottoporrà Albert Gudmundsson: il giocatore dell'Islanda era uscito alla mezz'ora del match contro l'Estonia dopo una brutta caduta provocata da un contrasto aereo e ha lasciato il ritiro per far ritorno a Roma, dove chiarirà l'entità dell'infortunio alla spalla sinistra. Gli islandesi fanno parte del gruppo 4 - oltre ai già citati estoni - insieme a Lussemburgo e Bulgaria, mentre nel gruppo 1 c'è San Marino che non potrà contare nella seconda giornata su Golinucci, espulso al debutto contro la Finlandia