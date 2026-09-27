Partiamo dagli Azzurri. Non sono infortunati, ma il Ct ha deciso di lasciarli in Italia a svolgere un allenamento specifico e non prenderanno parte alla partita di Bursa contro la Turchia: parliamo di Pessina, Ahanor, Coppola, Kouadio, Mancini, Barella, Ricci, Inacio, Maldini e Zoma. A loro si aggiunge tra gli indisponibili Nicolò Zaniolo che ha lasciato definitivamente il ritiro della Nazionale e non sarà arruolabile neanche per le successive partite contro Francia e ancora Turchia. L'attaccante dell'Udinese era stato convocato da Mancini nonostante fosse rientrato da poco da una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra ma, non avendo del tutto recuperato dall'infortunio muscolare e articolare, torna a casa.