Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Napoli-Arsenal, la conferenza stampa di Allegri LIVE

live Champions League

La Champions del Napoli inizia dal Maradona contro l'Arsenal: big match in programma mercoledì alle 21. Così Massimiliano Allegri presenta la sfida alla vigilia: qui le sue parole in diretta in conferenza

CHAMPIONS, QUANTO SI GUADAGNERÀ E I RICAVI MINIMI DELLE ITALIANE

LIVE

Può esserci un cambiamento tattico? Come sta la squadra?

"No. Non saranno della partita McTominay, come sapete, e Anguissa, che stamattina aveva un problema all'adduttore".

Sembrerebbe una partita scontata in favore dell'Arsenal… Perché avere fiducia? Che sensazioni ha contro un 'giochista' come Arteta?

"Domani inizia una competizione diversa, bisogna fare 12 punti, è un mini campionato. Sappiamo di sfidare una squadra fortissima. Arteta ha fatto cose straordinarie. Affrontiamola con orgoglio e voglia".

Iniziano le domande per Allegri. 

Si trova meglio tra i tre di difesa o anche come quinto?

Di Lorenzo: "Negli ultimi anni ho fatto più il braccetto che il quinto, ma se serve sono pronto a far tutto".

Cosa vi sta chiedendo Allegri di diverso da Conte?

Di Lorenzo: "Secondo me non dobbiamo far sempre paragoni con l'anno scorso. Pensiamo al presente. Sono convinto che assimileremo presto le idee di Allegri".

Cosa servirà per battere l'Arsenal?

Di Lorenzo: "Cuore e coraggio, sicuramente. Sarà una sfida importante e stimolante. Vogliamo far meglio dello scorso anno".

Cosa vi sta chiedendo Allegri?

Di Lorenzo: "Ci sta chiedendo di essere più aggressivi, la gamba non può essere ancora al cento per cento, ci stiamo concentrando su questo aspetto". 

Cosa non ha funzionato nella fase difensiva?

Di Lorenzo: "Abbiamo rivisto gli errori, subire tre gol in un tempo. Dovremo far meglio, a partire da domani. In Champions non si puà sbagliare". 

Napoli, parlano Di Lorenzo e Allegri alla vigilia dell'Arsenal

Inizia ora la conferenza stampa dell'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri. Domani alle 21 la sfida contro l'Arsenal. Apre la conferenza il capitano Di Lorenzo. 

McTominay, intervento ablazione riuscito

Il centrocampista scozzese ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito: ora osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti

Napoli, McTominay: intervento di ablazione riuscito

Napoli, McTominay: intervento di ablazione riuscito

Vai al contenuto

Champions League: Altre Notizie

Dove vedere Real Madrid-Inter

guida tv

Oggi, martedì 8 settembre, si scende in campo per la prima giornata di Champions League. Real...

Champions, 1' di silenzio per alluvioni in Nepal

l'omaggio

Il calcio europeo renderà omaggio alle vittime delle inondazioni improvvise che hanno devastato...

Suwarso cede il suo posto ai tifosi più anziani

COMO

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rinunciato al proprio posto in tribuna in occasione della...

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, martedì 8 settembre, inizia la stagione della Champions League. Su Sky e in streaming su...

Maresca: "Farioli? All'estero si cresce di più"

manchester city

Maresca è pronto al debutto in Champions col City: "Mi sono comportato come in passato con...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE