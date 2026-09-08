Napoli-Arsenal, la conferenza stampa di Allegri LIVE

La Champions del Napoli inizia dal Maradona contro l'Arsenal: big match in programma mercoledì alle 21. Così Massimiliano Allegri presenta la sfida alla vigilia: qui le sue parole in diretta in conferenza
CHAMPIONS, QUANTO SI GUADAGNERÀ E I RICAVI MINIMI DELLE ITALIANE
Può esserci un cambiamento tattico? Come sta la squadra?
"No. Non saranno della partita McTominay, come sapete, e Anguissa, che stamattina aveva un problema all'adduttore".
Sembrerebbe una partita scontata in favore dell'Arsenal… Perché avere fiducia? Che sensazioni ha contro un 'giochista' come Arteta?
"Domani inizia una competizione diversa, bisogna fare 12 punti, è un mini campionato. Sappiamo di sfidare una squadra fortissima. Arteta ha fatto cose straordinarie. Affrontiamola con orgoglio e voglia".
Iniziano le domande per Allegri.
Si trova meglio tra i tre di difesa o anche come quinto?
Di Lorenzo: "Negli ultimi anni ho fatto più il braccetto che il quinto, ma se serve sono pronto a far tutto".
Cosa vi sta chiedendo Allegri di diverso da Conte?
Di Lorenzo: "Secondo me non dobbiamo far sempre paragoni con l'anno scorso. Pensiamo al presente. Sono convinto che assimileremo presto le idee di Allegri".
Cosa servirà per battere l'Arsenal?
Di Lorenzo: "Cuore e coraggio, sicuramente. Sarà una sfida importante e stimolante. Vogliamo far meglio dello scorso anno".
Cosa vi sta chiedendo Allegri?
Di Lorenzo: "Ci sta chiedendo di essere più aggressivi, la gamba non può essere ancora al cento per cento, ci stiamo concentrando su questo aspetto".
Cosa non ha funzionato nella fase difensiva?
Di Lorenzo: "Abbiamo rivisto gli errori, subire tre gol in un tempo. Dovremo far meglio, a partire da domani. In Champions non si puà sbagliare".
Napoli, parlano Di Lorenzo e Allegri alla vigilia dell'Arsenal
Inizia ora la conferenza stampa dell'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri. Domani alle 21 la sfida contro l'Arsenal. Apre la conferenza il capitano Di Lorenzo.
McTominay, intervento ablazione riuscito
Il centrocampista scozzese ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito: ora osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti