Poi entrano in gioco i bonus legati a quanto fatto effettivamente sul campo. La Uefa, nel dettaglio, assegna 2,1 milioni di euro per ogni vittoria e 700mila euro per ogni pareggio. Gli importi non distribuiti (i 700mila euro per pareggio della squadra che perde la partita) vengono raggruppati e ridistribuiti in misura proporzionale alla classifica finale della league phase.

C'è infatti anche un bonus classifica. In sintesi: ogni squadra riceverà un extra in base al suo piazzamento finale nel girone unico. Il calcolo dell'extra è suddiviso in quote. Spieghiamoci meglio: la cifra minima — che corrisponde a una singola quota — è di 275mila euro. Questo vuol dire che la squadra che si piazzerà all'ultimo posto riceverà, per l'appunto, una singola quota da 275mila euro. Poi, a scalare, una quota viene aggiunta per ogni posizione che si sale: alla penultima due quote (275mila euro per due), alla terzultima tre quote (275mila euro per tre) e così via, fino alla prima in classifica che riceverà, logicamente, trentasei quote (275mila euro per trentasei).

Chiaramente, sottolinea Calcio e Finanza, tutti gli eventuali risparmi derivanti dai pareggi nella fase a gironi (quelli che vengono raggruppati e ridistribuiti in misura proporzionale) aumenteranno il valore iniziale delle quote distribuite, ecco perché la cifra minima che oggi individuiamo in 275mila euro sarà comunque più alta.

Non è finita qui: le squadre piazzate tra la posizione numero uno e otto riceveranno ulteriori 2 milioni di euro. Le squadre piazzate tra la posizione numero nove e sedici riceveranno 1 milione in più.