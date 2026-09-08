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Champions League 2026-27: quanto si guadagnerà e i ricavi minimi delle italiane

Champions League

Introduzione

Su Sky inizia finalmente la Champions: ma quanto possono guadagnare i trentasei club al via? E quali dovrebbero essere le cifre minime sicure per le quattro italiane pronte a giocare la coppa più bella? Calcio e Finanza ha stilato tutti i numeri dettagliati degli introiti, per un totale di quasi 2,5 miliardi da dividere tra tutte le squadre partecipanti.

 

Il bonus partecipazione è democratico: 18,62 milioni a tutti, uguale per il Real come per il piccolo Sabah dell'Azerbaijan esordiente assoluta. Poi i bonus risultati: legati ai singoli match, alla posizione finale di classifica, gli extra per un posto tra le prime sedici e un bonus per ogni singola fase dell'eliminazione diretta. Completa il tutto il pilastro "value". All'Inter garantiti almeno 51 milioni. E le altre?

 

IL PROGRAMMA DELLA CHAMPIONS SU SKY

Quello che devi sapere

Quasi 2,5 miliardi alle magnifiche trentasei

Partiamo dalla base e da quanti soldi ci sono in palio: la Uefa distribuirà quasi 2,5 miliardi di euro ai trentasei club che prenderanno parte alla coppa più bella di tutte. Nel dettaglio, il totale è diviso tra tre grandi aree, e cioè:

 

  • La partecipazione alla Champions
  • I bonus legati ai risultati (sia fase a girone che eliminazione diretta)
  • Il market pool + il ranking storico (riassunti nel nuovo pilastro "value")

 

 

Ancor più nel dettaglio, i quasi 2,5 miliardi (2,437 miliardi di euro) verranno divisi nelle tre aree con queste cifre specifiche:

 

  • 670 milioni di euro di quote di partecipazione (il 27,5%)
  • 914 milioni di euro di bonus risultati e per i passaggi nelle varie fasi (il 37,5%)
  • 853 milioni di euro per il pilastro "value" (il 35%)

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La quota di partecipazione (670 milioni)

Analizziamo ora nel dettaglio le tre singole aree partendo, ovviamente, da quella legata alla partecipazione in sé, per cui va subito specificato un aspetto importante: il totale è diviso in parti uguali. A ciascuna squadra — sia i top club candidati a vincere il girone, sia le debuttanti assolute — vanno esattamente 18,62 milioni di euro, divisi tra un acconto di 17,87 milioni di euro e un saldo di 750mila euro.

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I bonus risultati (914 milioni) - il girone unico

Poi entrano in gioco i bonus legati a quanto fatto effettivamente sul campo. La Uefa, nel dettaglio, assegna 2,1 milioni di euro per ogni vittoria e 700mila euro per ogni pareggio. Gli importi non distribuiti (i 700mila euro per pareggio della squadra che perde la partita) vengono raggruppati e ridistribuiti in misura proporzionale alla classifica finale della league phase.

 

C'è infatti anche un bonus classifica. In sintesi: ogni squadra riceverà un extra in base al suo piazzamento finale nel girone unico. Il calcolo dell'extra è suddiviso in quote. Spieghiamoci meglio: la cifra minima — che corrisponde a una singola quota — è di 275mila euro. Questo vuol dire che la squadra che si piazzerà all'ultimo posto riceverà, per l'appunto, una singola quota da 275mila euro. Poi, a scalare, una quota viene aggiunta per ogni posizione che si sale: alla penultima due quote (275mila euro per due), alla terzultima tre quote (275mila euro per tre) e così via, fino alla prima in classifica che riceverà, logicamente, trentasei quote (275mila euro per trentasei).

 

Chiaramente, sottolinea Calcio e Finanza, tutti gli eventuali risparmi derivanti dai pareggi nella fase a gironi (quelli che vengono raggruppati e ridistribuiti in misura proporzionale) aumenteranno il valore iniziale delle quote distribuite, ecco perché la cifra minima che oggi individuiamo in 275mila euro sarà comunque più alta.

 

Non è finita qui: le squadre piazzate tra la posizione numero uno e otto riceveranno ulteriori 2 milioni di euro. Le squadre piazzate tra la posizione numero nove e sedici riceveranno 1 milione in più.

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I bonus risultati (914 milioni) - l'eliminazione diretta

Detto ciò, si passa alla fase a eliminazione diretta. Con importi prestabiliti, e cioè:

 

  • 1 milione per la qualificazione agli spareggi
  • 11 milioni per la qualificazione agli ottavi
  • 12,5 milioni per la qualificazione ai quarti 
  • 15 milioni per la qualificazione alle semifinali
  • 18,5 milioni per la qualificazione alla finale
  • 6,5 milioni per la vincitrice

 

Inoltre, i due club che si qualificheranno alla Supercoppa Europea riceveranno 4 milioni di euro: alla vincente un milione di euro supplementare.

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Il pilastro "value" (853 milioni)

Un tempo (fino al 2023/24) c'erano altri valori che definivano gli ultimi introiti della Champions: il market pool (cioè il valore del mercato dei diritti televisivi), legato al ranking Uefa quinquennale così come al ranking storico/decennale. Queste voci sono tutte state tutte riassunte nel pilastro "value", a sua volta diviso in due parti: parte europea e parte non europea.

 

Qui gli importi delle due parti sono proporzionali all’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi per la competizione nei mercati europei (parte europea) e in tutti gli altri mercati (parte non europea).

 

  • La parte europea è legata al mercato europeo dei diritti tv e viene distribuito in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking Uefa quinquennale 
  • La parte non europea è legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia

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Gli incassi minimi delle italiane

Ma quindi, detto del bonus partecipazione uguale per tutti, detto dei bonus legati ai risultati (con una quota minima di almeno 275mila euro) e dopo un'analisi a cura di Calcio e Finanza sul pilastro "value" dei mercati, quali dovrebbero essere gli incassi minimi delle quattro italiane? Eccoli:

 

  • INTER: 50,92 milioni (18,62 partecipazione + 0,275 bonus risultati + 23,27 quota minima europea + 8,65 quota minima non europea)
 
  • ROMA: 49,39 milioni (18,62 partecipazione + 0,275 bonus risultati + 21,5 quota minima europea + 8,99 quota minima non europea)
 
  • NAPOLI 43,68 milioni (18,62 partecipazione + 0,275 bonus risultati + 16,83 quota minima europea + 7,95 quota minima non europea)
 
  • COMO 37,32 milioni (18,62 partecipazione + 0,275 bonus risultati + 14,96 quota minima europea + 3,46 quota minima non europea)

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