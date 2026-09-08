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Real Madrid-Inter, Chivu: "Disputata una grande gara che ci dà fiducia per il futuro"

INTER

L'allenatore dell'Inter guarda con fiducia al cammino in Champions nonostante la sconfitta del Bernabeu: "Non abbiamo speculato ma abbiamo fatto una gara a viso aperto contro il Real Madrid. Gli errori? Fanno parte del gioco, mi interessa come si reagisce, l'orgoglio che ci si mette e quindi mi prendo tutto il coraggio e la personalità di una squadra che ha fatto una grande partita"

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È sereno Cristian Chivu nonostante la sconfitta del Bernabeu che non permette all'Inter di iniziare nel migliore dei modi il cammino in Champions almeno dal punto di vista del risultato: "Io non sono arrabbiato, sono felice per il coraggio e la personalità dimostrata dalla squadra e se si fanno errori questi fanno parte del gioco - dice - Mi interessa la reazione, come ci si crede, come si superano certi momenti complicati. Ci prendiamo la buona prestazione fatta, non aver cercato di speculare ma di aver provato a giocare a viso aperto". Un errore quello di Martinez che avrebbe potuto condizionare tutta la prestazione del portiere: "A me mi interessa come si reagisce e lui ha reagito alla grande da grande portiere, mi interessa quello, come si ritrova fiducia e si ha orgoglio, quello mi interessa".

"A Mourinho voglio un bene dell'anima"

Inevitabile parlare della 'sfida' con il suo ex allenatore José Mourinho: "A Mourinho voglio un bene dell'anima per quello che abbiamo fatto e quello che ha fatto per me e per la mia famiglia dopo tutto quello che mi è capitato e gli auguro il meglio per tutta la sua nuova avventura". Sulla sostituzione di Carlos Augusto: "Era stanco, arrancava, non stava più in piedi ma sono contento di ciò che ha fatto, ha segnato anche andando a chiudere in mezzo all'area, anche Andy (Diouf ndr) ha fatto una partita importante nell'andare a fare uno contro uno sempre e ha avuto anche attenzione in fase difensiva". In definitiva: "Mi prendo tutto il coraggio e la personalità di questa squadra, abbiamo fatto una grande partita che mi dà fiducia per il futuro".

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