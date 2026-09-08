Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Real Madrid-Inter, Lautaro: "A testa alta contro un grandissimo avversario"

Champions League

Il capitano dell'Inter commenta la sconfitta del Bernabeu: "E' solo la prima e c'è tanta strada da fare, abbiamo fatto una gara di grandissimo livello contro un avversario forte. La Champions è questa, contano i dettagli e quando sbagli la paghi. abbiamo fatto due errori e subito due gol, ma potevamo fare meglio in fase di finalizzazione, un aspetto che dobbiamo migliorare"

CLASSIFICA - HIGHLIGHTS -  PAGELLE

C'è delusione ma anche consapevolezza di aver tenuto testa al Real Madrid, nelle parole di Lautaro Martinez dopo la sconfitta dell'Inter 2-1 al Bernabeu: "Lo ripetiamo sempre, questa è una competizione in cui contano i dettagli e quando sbagli la paghi - spiega - Abbiamo fatto due errori a inizio gara e abbiamo subito due gol, poi si fa difficile, loro sono una squadra di altissimo livello ma l'Inter ha fatto una gara di personalità al livello di chi lotta per vincere la Champions". Rammarico anche per non aver sfruttato le occasioni avute: "L'amarezza è questa, è subire pochi tiri, certo qualche ripartenza, non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni, usciamo a testa alta perché abbiamo giocato una gara di altissimo livello contro un grande avversario". Su Courtois: "Sicuramente abbiamo affrontato uno dei migliori portieri al mondo, ci abbiamo messo del nostro e dobbiamo migliorare, potevamo fare meglio in finalizzazione, bisogna migliorare questo aspetto".

"E' solo la prima, andiamo avanti, c'è ancora tanta strada da fare"

Ovviamente nulla è perduto nonostante la sconfitta della prima giornata: "Bisogna andare avanti, è la prima partita, c'è ancora tanta strada da fare e dobbiamo trovare la prima vittoria nella prossima". Infine, ancora sulla partita: "Dovevamo occupare meglio il campo con le mezze ali perché loro facevano densità dentro, poi l'abbiamo aggiustata nell'intervallo e abbiamo trovato più spazio, l'abbiamo accorciata ma poi non siamo riusciti a recuperarla".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Simeone: "L'Atletico è in costruzione"

Champions League

Nel video le parole dell'allenatore delll'Atletico Madrid Diego Simeone. Non è ancora la squadta...

Il primo gol della Champions 2026/27 è di McGinn

champions

Il primo gol della League Phase di questa Champions League lo realizza l'Aston Villa allo...

Sommer, uscita a vuoto: una papera che costa caro

video

La prima partita di Sommer in Champions con il Bruges viene macchiata da un grave errore che si...

Brignoli, paratona su Lang nella 1^ in Champions

champions

14 presenze (e 1 gol) in Serie A per Alberto Brignoli, da un paio di stagioni il numero 1...

Marin, punizione da 'cecchino' dell'ex Cagliari

aek-lask

L'ex giocatore di Cagliari ed Empoli si presenta in Champions League nel migliore dei modi: suo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE