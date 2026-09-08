Il capitano dell'Inter commenta la sconfitta del Bernabeu: "E' solo la prima e c'è tanta strada da fare, abbiamo fatto una gara di grandissimo livello contro un avversario forte. La Champions è questa, contano i dettagli e quando sbagli la paghi. abbiamo fatto due errori e subito due gol, ma potevamo fare meglio in fase di finalizzazione, un aspetto che dobbiamo migliorare"

C'è delusione ma anche consapevolezza di aver tenuto testa al Real Madrid, nelle parole di Lautaro Martinez dopo la sconfitta dell'Inter 2-1 al Bernabeu: "Lo ripetiamo sempre, questa è una competizione in cui contano i dettagli e quando sbagli la paghi - spiega - Abbiamo fatto due errori a inizio gara e abbiamo subito due gol, poi si fa difficile, loro sono una squadra di altissimo livello ma l'Inter ha fatto una gara di personalità al livello di chi lotta per vincere la Champions". Rammarico anche per non aver sfruttato le occasioni avute: "L'amarezza è questa, è subire pochi tiri, certo qualche ripartenza, non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni, usciamo a testa alta perché abbiamo giocato una gara di altissimo livello contro un grande avversario". Su Courtois: "Sicuramente abbiamo affrontato uno dei migliori portieri al mondo, ci abbiamo messo del nostro e dobbiamo migliorare, potevamo fare meglio in finalizzazione, bisogna migliorare questo aspetto".