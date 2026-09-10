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il commento

Questo Barcellona è oggettivamente bellissimo

Alessandro Sugoni
©Getty

Misura, ordine, simmetria e armonia. La bellezza del Barcellona è platonica e lo dimostrano i numeri, impressionanti soprattutto in attacco. Flick ha trovato la quadra giusta, con degli accorgimenti precisi. E ora il Barça vive con le vibes di qualche (glorioso) anno fa...

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