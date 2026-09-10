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Fenerbahce Roma, sorpresa Kartal: l'allenatore si dimette. "E non torno mai più". VIDEO

Champions League

Clamoroso al Fenerbahce: l'allenatore Kartal si dimette dopo il pareggio contro la Roma. La decisione a sorpresa con un breve discorso: "Ringrazio tifosi, giocatori e staff. Ho lasciato il mio incarico questa sera. Mi sono dimesso senza alcuna intenzione di tornare”. Durante la partita, l'allenatore era stato colpito da una bottiglietta. Il presidente del club: " Finché io sarò qui, Ismail Kartal sarà l’allenatore del Fenerbahce"

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Clamoroso al Fenerbahce: l'allenatore Ismail Kartal, subito dopo la partita pareggiata contro la Roma 1-1, si è presentato in conferenza stampa e con un breve discorso ha annunciato le dimissioni: "Ringrazio giocatori, tifosi e staff. Non voglio altre domande. Ho lasciato il mio incarico questa sera. Ho preso questa decisione per permettere al club di andare avanti. Mi sono dimesso senza alcuna intenzione di tornare mai più". Nel corso dei minuti si sono aggiunti però dei dettagli: l'allenatore sarebbe infatti stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti. Subito dopo le parole di Kartal, è intervenuto direttamente il presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim: "Nessuno di noi sapeva nulla, bisogna mantenere la calma. Era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto. Finché io sarò qui, Ismail Kartal sarà l’allenatore del Fenerbahce”. Nelle prossime ore capiremo se Kartal sarà convinto dal club a tornare sulla sua decisione. 

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