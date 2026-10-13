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Cahuzac, che giornata! Esame da allenatore al Lens e debutto in Champions

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Martedì speciale per Yannick Cahuzac, allenatore del Lens. In poco meno di 12 ore affronta l’esame per il diploma da allenatore professionista e l’esordio in Champions League contro lo Sporting Lisbona (calcio d’inizio alle 18.45, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Subentrato a Dino Toppmöller, Cahuzac ha guidato il suo Lens al successo nell'ultimo turno di Ligue 1 contro il Lione 2-1

CHAMPIONS, E' LA GIORNATA DEGLI EX

È un martedì davvero particolare per Yannick Cahuzac, da metà settembre allenatore del Lens. Nello stesso giorno, Cahuzac ha in programma l’esame per il diploma da allenatore professionista di prima categoria e l’esordio in Champions League. Cahuzac, che un mese fa ha sostituito Dino Topmoller alla guida del Lens, ha iniziato la giornata collegandosi di buon mattino in videochiamata con la commissione d’esame. Poi ha raggiunto la squadra in campo per l’allenamento di rifinitura in vista della sfida del pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.45, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW) in casa contro uno Sporting Lisbona ancora imbattuto in stagione. Cahuzac è stato nominato allenatore “ad interim” all’esonero di Topmoller ma finora ha dimostrato di saper lavorare bene: una sconfitta all’esordio di misura contro il Monaco per 2-1, dopo due soli allenamenti, e poi la vittoria sul Lione 2-1 dopo la pausa per le nazionali. Fino al martedì “caldo”, con un doppio esame da non fallire.

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