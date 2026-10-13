Oggi, martedì 13 ottobre, su Sky e in streaming su NOW , si scende in campo in Champions League per la seconda giornata di League Phase. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Oggi, martedì 13 ottobre, la seconda giornata della competizione europea per club da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 saranno Inter e Napoli le prime italiane a scendere in campo: i nerazzurri sfideranno a San Siro i belgi del Club Brugge (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), mentre i partenopei affronteranno in trasferta il Villarreal (Sky Sport Arena e Sky Sport 253).