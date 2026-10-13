Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Oggi, martedì 13 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si scende in campo in Champions League per la seconda giornata di League Phase. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Oggi, martedì 13 ottobre, la seconda giornata della competizione europea per club da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 saranno Inter e Napoli le prime italiane a scendere in campo: i nerazzurri sfideranno a San Siro i belgi del Club Brugge (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), mentre i partenopei affronteranno in trasferta il Villarreal (Sky Sport Arena e Sky Sport 253).
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.
Champions League, la programmazione su Sky e NOW
Martedì 13 ottobre
- ore 18.45: Diretta Gol Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- ore 18.45: LENS-SPORTING LISBONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 18.45: SABAH MASAZIR-SLAVIA PRAGA su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Manuel Favia
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251
- ore 21.00: INTER-CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi, inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol Federico Zancan
- ore 21.00: GALATASARAY-BARCELLONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 21.00: VILLARREAL-NAPOLI su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Gianluca Di Marzio e Massimo Ugolini, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED su Sky Sport 255. Telecronaca Nicola Roggero, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Davide Polizzi
- ore 21.00: ARSENAL-LILLE su Sky Sport 256. Telecronaca Paolo Ciarravano, inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: VIKING FK-BAYERN MONACO su Sky Sport 257. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: LIPSIA-PSV EINDHOVEN su Sky Sport 258. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Nicolò Ramella
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Marco Bucciantini
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini
- dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Luca Mastrorilli e Federico Zancan