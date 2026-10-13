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Shock per Gulácsi: rapinato a mano armata in casa, assente contro il Napoli

Champions League

Il portiere del Villarreal non se l'è sentita di giocare la partita di Champions League dopo la rapina subita nella notte tra lunedì e martedì: nonostante non abbia riportato conseguenze fisiche, il giocatore è rimasto molto scosso

VILLARREAL-NAPOLI LIVE

Il Villarreal ha affrontato il Napoli con un'assenza particolare: assente il portiere Péter Gulácsi, che ha subito nella notte tra lunedì e martedì una rapina a mano armata in casa con la sua famiglia presente. Il giocatore è rimasto molto scosso e, nonostante l'assenza di conseguenze fisiche, ha preferito saltare la partita di Champions League.

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