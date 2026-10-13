Oggi, martedì 13 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Inter e Brugge saranno in campo alle 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW , con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Dove vedere Inter-Brugge in tv

Da non perdere oggi alle 21 la seconda partita stagionale in Champions League dell'Inter impegnata questa sera in casa contro il Brugge: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi, inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis -con Marco Bucciantini- introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Marco Bucciantini e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Da mezzanotte appuntamento con After Party Show, con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Federico Zancan e Luca Mastrorilli. Inoltre, alle 18.45 (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.