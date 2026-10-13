Inter-Club Brugge, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi, martedì 13 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Inter e Brugge saranno in campo alle 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti
Dove vedere Inter-Brugge in tv
Da non perdere oggi alle 21 la seconda partita stagionale in Champions League dell'Inter impegnata questa sera in casa contro il Brugge: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi, inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis -con Marco Bucciantini- introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Marco Bucciantini e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Da mezzanotte appuntamento con After Party Show, con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Federico Zancan e Luca Mastrorilli. Inoltre, alle 18.45 (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
I numeri di Inter e Brugge
Quella tra l'Inter e il Brugge sarà la prima sfida in assoluto tra le due squadre.
L'unica squadra belga che ha vinto contro l'Inter in trasferta nelle competizioni europee è l'Anderlecht, successo per 2-0 nella Coppa delle Fiere nell'aprile 1970. Da allora, l'Inter è rimasta imbattuta nelle quattro gare casalinghe europee contro formazioni belghe, ottenendo tre vittorie e un pareggio. Il Brugge ha vinto solo una delle ultime nove trasferte europee contro squadre italiane (2N, 6P): successo contro l'Atalanta per 3-1 nel turno di play-off di Champions League nel febbraio 2025. L'Inter è reduce da tre sconfitte consecutive in Champions League, maturate tra il doppio confronto con il Bodø/Glimt nei play-off della scorsa stagione e la gara d'esordio di quest'anno contro il Real Madrid. I nerazzurri non hanno mai perso quattro partite di fila nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.
Il Brugge ha perso la gara d'esordio di questa edizione per 2-3 contro l'Aston Villa e non perde le prime due partite di una stagione di Champions League dal 2018/19, sotto la guida di Ivan Leko.