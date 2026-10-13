L'allenatore del Psg ha introdotto la super sfida all'Etihad: "È una delle migliori partite che si possono giocare e vedere in Europa. Ci assomigliamo e siamo tra le squadre che possono vincere la Champions". Sul momento del City: "Tutti siamo innocenti finché non viene dimostrato il contrario". E su Gigio: "Sono molto contento di rivederlo e abbracciarlo". Manchester City-Psg è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Questo è un SuperClásico della Champions tra avversarie che hanno vinte tre delle ultime quattro edizioni… "Una delle migliori partite che si possano giocare, per noi è una motivazione e sappiamo che per tutti gli avversari lo è contro i campioni attuali. Credo che siano due squadre che si assomigliano perché ci sono due allenatori che hanno un’idea di gioco di relazione col pallone. Credo che sia una delle migliori partite che si possono vedere in Europa attualmente. E sono due tra le 7-8 squadre che possono vincere la Champions, per cui abbiamo la stessa intenzione di fare il nostro calcio".

Quello che sta vivendo il City può essere un vantaggio per la squadra? E che idea si è fatto?

"Non ho informazioni e credo che sia necessario aspettare che ci sia un’assoluzione definitiva. Tutti siamo innocenti finché non viene dimostrato il contrario. In questo senso penso che possa essere una motivazione per i giocatori ma anche un problema. Ma va detto che finora hanno fatto risultati e questo significa che allenatore e giocatori riescono a stare concentrati e a fare punti. Tutti noi siamo sempre abituati a rumori e pressioni: dobbiamo essere abituati a gestirli".



Per la prima volta ritrova Donnarumma da avversario…

"Lo conosciamo molto bene, sappiamo che sarà molto difficile fare gol perché è tra i migliori portieri al mondo senza alcun dubbio. Ho avuto la fortuna di conoscere Gigio come persona, sono molto contento di rivederlo e di abbracciarlo. Ma dopo la partita…".