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Mourinho scherza in conferenza: "Occhio ai tassisti, molti sono laziali...". VIDEO

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A un certo punto, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid di Champions League, José Mourinho interrompe la domanda di un giornalista spagnolo, che stava raccontando il suo arrivo nella Capitale e le parole scambiate con un tassista: "Attento, che molti sono laziali", ha scherzato lo Special One tra le risate. Il giornalista ha replicato: "Aveva un grosso tatuaggio della Roma, zero dubbi...". Guarda il simpatico botta e risposta nel VIDEO sopra

LE PAROLE DI MOURINHO ALLA VIGILIA. VIDEO

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