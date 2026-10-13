A un certo punto, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid di Champions League, José Mourinho interrompe la domanda di un giornalista spagnolo, che stava raccontando il suo arrivo nella Capitale e le parole scambiate con un tassista: "Attento, che molti sono laziali", ha scherzato lo Special One tra le risate. Il giornalista ha replicato: "Aveva un grosso tatuaggio della Roma, zero dubbi...". Guarda il simpatico botta e risposta nel VIDEO sopra

LE PAROLE DI MOURINHO ALLA VIGILIA. VIDEO