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Tresoldi, parla papà Emanuele: "Il suo sogno è giocare nel Milan"

Champions League

Emanuele Tresoldi, papà di Nicolò, centravanti del Club Brugge e della Nazionale tedesca U21 e uno degli attaccanti giovani più cercati d'Europa, confessa il sogno del figlio: giocare con la maglia del Milan. "Lui ragiona da tifoso", dice Emanuele a La Gazzetta dello Sport: "E se lo chiamasse l'Inter non sono sicuro che accetterebbe". Sulla scelta tra Germania e Italia, Tresoldi senior non si sbilancia: "Emanuele deciderà dopo l'Euro U21"

INTER-CLUB BRUGGE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Alla vigilia della sfida di Champions tra Inter e Club Brugge a San Siro, parla Emanuele Tresoldi, ex difensore dell’Atalanta ma oggi soprattutto papà di Nicolò, giovane attaccante emergente della formazione belga e della Germania U21. Tresoldi senior non nasconde che uno dei sogni di Nicolò è quello di giocare con la maglia del Milan, al punto che neanche una chiamata dell’Inter lo scalfirebbe: "Non sono affatto sicuro che accetterebbe", dice Emanuele Tresoldi in una intervista a La Gazzetta dello Sport: "L’animo del tifoso potrebbe prevalere. Il suo sogno è indossare la maglia del Milan".

Italia o Germania nel futuro di Nicolò

Sul futuro di Nicolò, capitano e punto fermo della Germania U21, papà Emanuele non sbilancia: "Dopo l’Europeo U21 si vedrà: speriamo intanto che si confermi ad alti livelli. Ne abbiamo parlato tanto ma sarà Nicolò a decidere cosa sia meglio per lui. Di sicuro sceglierà con il cuore, non per l’opportunità tecnica" A Mancini, che lo vorrebbe in azzurro, Tresoldi jr non ha ancora risposto: "Ha dovuto gestire una situazione più grande di lui", conclude papà Emanuele: "Ha promesso al ct tedesco dell’Under 21 che avrebbe completato il ciclo: può battere i record realizzativi di categoria, visto che gli mancano 2 gol".

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