L'allenatore del Napoli analizza la seconda sconfitta di fila in Champions: "Le partite in Europa sono così, si può prendere un gol, ma non si può concedere il secondo, bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Prova a essere il più lucido possibile Massimiliano Allegri nel commentare la sconfitta subita in trasferta, e in rimonta, contro il Villarreal dal suo Napoli: "Le partite di Champions sono così, preso l'1-1 non si può concedere il secondo gol, ci sono stati quattro passaggi senza senso in mezzo al campo - dice - In Champions le gare vanno giocate diversamente, non si può andare in confusione e prendere il 2-1". Un Napoli che si è un po' perso con l'andare dei minuti: "La caratteristiche di una squadra forte è quella di non sfaldarsi o allungarsi, volevamo tutti singolarmente risolvere la partita nel secondo tempo - spiega ancora - Stasera come con il Frosinone abbiamo sbagliato alcune scelte, bisogna riflettere perché abbiamo ancora le possibilità di passare il turno, bisognava ancora avere pazienza nella gestione della palla".

"Sembra che sia diventata una vergogna difendere bene" Un Napoli che subisce tanti gol: "E' diventata quasi una vergogna saper difendere che non significa farlo necessariamente vicino alla tua porta, ma se poi concedi a metà campo e davanti non segni... - prosegue - In Champions gli altri sbagliano poco tecnicamente, ci deve essere una maggiore attenzione difensiva anche se difensivamente abbiamo fatto anche abbastanza bene ma abbiamo concesso tanti tiri da fuori, bisogna migliorare su questo tipo di impatto difensivo". Ed ancora: "Il problema è che dietro subiamo troppo, bisogna avere dell'equilibrio, perché poi ti allunghi, concedi spazi. Sono situazioni che vanno sistemate perché le qualità per fare gol le abbiamo ma poi là non bisogna sbagliare perché sei aperto e poi soffri". Vedi anche Gli highlights di Villarreal-Napoli