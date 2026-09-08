Nuova stagione, nuovi calcoli e nuova rincorsa al famoso posto extra per la Champions League. Quest'anno al via ci sono ben nove inglesi nelle coppe, sette le italiane in partenza. In vetta al (molto) provvisorio ranking c'è l'Azerbaijan, frutto dei punti ottenuti nei turni preliminari. Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni

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