 Ranking Uefa per Nazioni 2026 2027: classifica corsa al 5° posto Champions | Sky Sport
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Ranking Uefa per Nazioni 2026/2027: la classifica della corsa al 5° posto Champions

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Nuova stagione, nuovi calcoli e nuova rincorsa al famoso posto extra per la Champions League. Quest'anno al via ci sono ben nove inglesi nelle coppe, sette le italiane in partenza. In vetta al (molto) provvisorio ranking c'è l'Azerbaijan, frutto dei punti ottenuti nei turni preliminari. Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni

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