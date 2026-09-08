Ranking Uefa per Nazioni 2026/2027: la classifica della corsa al 5° posto Champions
Nuova stagione, nuovi calcoli e nuova rincorsa al famoso posto extra per la Champions League. Quest'anno al via ci sono ben nove inglesi nelle coppe, sette le italiane in partenza. In vetta al (molto) provvisorio ranking c'è l'Azerbaijan, frutto dei punti ottenuti nei turni preliminari. Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni
- Rinfreschiamoci la memoria: come funziona il ranking? I risultati di tutti i club di una determinata nazione concorrono alla creazione di un punteggio stagionale. Un ranking per nazioni, per l'appunto
- Le prime due nazioni in classifica a fine stagione sono premiate con un posto extra in Champions League nella stagione seguente
- L'anno scorso hanno primeggiato (di nuovo) Inghilterra e Spagna. È proprio così che Liverpool e Betis (quinte in Premier e Liga) quest'anno faranno la Champions
- I punti sono assegnati in base a vari criteri: i risultati dei singoli match, il bonus partecipazione Champions, quello per la posizione finale nel girone e quello per l'avanzamento nelle varie fasi dei tornei
- Ricordiamo inoltre che il punteggio di ogni nazione è ponderato: non è infatti dato soltanto dalla somma dei punti ottenuti, ma dividendo il totale dei punti ottenuti per il numero dei club di quella nazione (esempio: l'Inghilterra colleziona 36.000 punti tra le sue nove squadre nelle coppe? 36.000 diviso 9 = 4.000 punti di ranking)
- Club in corsa: 7 su 7 (Lille, Psg, Lens, Monaco, Lione, Rennes, Marsiglia)
- Club in corsa: 1 su 4 (Hapoel Beer-Sheva)
- Club in corsa: 2 su 4 (Lugano, Thun)
- Club in corsa: 1 su 4 (KuPS Kuopio)
- Club in corsa: 5 su 5 (Club Brugge, Anderlecht, Gent, Sint-Truiden, Union Saint-Gilloise)
- Club in corsa: 2 su 4 (Hajduk Spalato, Dinamo Zagabria)
- Club in corsa: 1 su 4 (Riga)
- Club in corsa: 7 su 7 (Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta)
- Club in corsa: 6 su 6 (Feyenoord, PSV, Ajax, Twente, NEC Nijmegen, AZ Alkmaar)
- Club in corsa: 4 su 5 (AEK Atene, Panathinaikos, OFI Creta, Olympiakos)
- Club in corsa: 9 su 9 (Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Brighton, Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth)
- Club in corsa: 4 su 4 (Nordsjælland, Copenaghen, Midtjylland, Aarhus)
- Club in corsa: 7 su 7 (Borussia Dortmund, Stoccarda, Lipsia, Bayern Monaco, Friburgo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim)
- Club in corsa: 1 su 4 (Slovan Bratislava)
- Club in corsa: 3 su 5 (LASK, Salisburgo, Sturm Graz)
- Club in corsa: 5 su 5 (Porto, Sporting CP, Braga, Benfica, Torreense)
- Club in corsa: 8 su 8 (Villarreal, Betis, Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid, Getafe, Celta Vigo, Real Sociedad)
- Club in corsa: 4 su 5 (Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor)
- Club in corsa: 4 su 5 (Bodø/Glimt, Viking, Brann, Lillestrom)
- Club in corsa: 1 su 4 (Sabah)