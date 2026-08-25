Tutto era iniziato con un assist di Dybala. E così hanno ricominciato, quei due insieme. Alla prima presenza in giallorosso, il 18 gennaio 2026, Malen segna dopo 26’, sfruttando un passaggio della Joya. Che però, 15 giorni dopo, esce di scena (infortunio al ginocchio) e salta undici giornate. Malen è comunque inarrestabile: raccoglie un po’ da tutti e valorizza ogni pallone che gli viene affidato. Da destra, sinistra, con le verticalizzazioni, al limite dell’area o davanti alla porta. In occasione dei suoi primi 10 gol con la Roma viene servito da dieci compagni diversi (Dybala, Mancini, Celik, Zaragoza, Wesley, Kone, El Shaarawy, Rensch, Soulé, El Aynaoui), fattore riconducibile alla varietà di soluzioni che Gasperini ha saputo offrire alla squadra, tenendo Malen come riferimento finale. Poi torna a disposizione Dybala, e l’asse si ricrea in maniera naturale: assist contro il Parma alla terz’ultima, assist contro il Verona all’ultima. Fino alla tripletta di assist con la Fiorentina. In totale sono 6 i gol di Malen ispirati da Dybala. Ma le partite che i due hanno giocato insieme sono appena 7 (di cui solo una per intero). 481' in tutto per la precisione, che corrispondono a poco più di 5 partite...