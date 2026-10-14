Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Mercoledì 14 ottobre, la seconda giornata della competizione europea per club da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 sarà la volta del Como, impegnato fuori casa contro il Feyenoord (Sky Sport Uno e Sky Sport 253); alle 21 da non perdere il big match tra Manchester City e PSG (Sky Sport Calcio e Sky Sport 252). Alla stessa ora anche la sfida Roma-Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, mercoledì 14 ottobre, appuntamento anche con la Youth League: alle 14, su Sky Sport Max, l’incontro tra Roma U20 e Real Madrid Juvenil A, valido per la seconda giornata della “League Phase”.