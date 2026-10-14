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Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, mercoledì 14 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si scende in campo in Champions League per la seconda giornata di League Phase. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Mercoledì 14 ottobre appuntamento anche con la Youth League: Roma U20-Real Madrid Juvenil A

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Mercoledì 14 ottobre, la seconda giornata della competizione europea per club da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 sarà la volta del Como, impegnato fuori casa contro il Feyenoord (Sky Sport Uno e Sky Sport 253); alle 21 da non perdere il big match tra Manchester City e PSG (Sky Sport Calcio e Sky Sport 252). Alla stessa ora anche la sfida Roma-Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, mercoledì 14 ottobre, appuntamento anche con la Youth League: alle 14, su Sky Sport Max, l’incontro tra Roma U20 e Real Madrid Juvenil A, valido per la seconda giornata della “League Phase”.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent di Sky Sport: Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi e Alessandro Costacurta. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport. 

Champions League, la programmazione su Sky e NOW

Mercoledì 14 ottobre

  • ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
  • ore 18.45: FEYENOORD-COMO su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti, inviato Marco Demicheli, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 18.45: LASK-LIVERPOOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Botti
  • ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • ore 21.00: MANCHESTER CITY-PSG su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Daniele Barone
  • ore 21.00: ASTON VILLA-FENERBAHÇE su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • ore 21.00: BODØ GLIMT-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport 255. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Federico Zanon
  • ore 21.00: REAL BETIS-PORTO su Sky Sport 256. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Antonio Nucera
  • ore 21.00: SLOVAN BRATISLAVA-STOCCARDA su Sky Sport 257. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Riccardo Morelli
  • ore 21.00: SHAKTAR DONETSK-AEK ATENE su Sky Sport 258. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Federico Casotti

Gli studi del mercoledì

  • dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Paolo Condò
  • dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi e Alessandro Costacurta
  • dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Filippo Benincampi e Veronica Baldaccini

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