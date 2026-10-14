"Continueremo a imparare". Il 3-2 subito in casa del Feyenoord non preoccupa Cesc Fabregas , che al termine della partita parla a Sky Sport riconoscendo i meriti degli avversari e facendo anche un po’ di autocritica. " Per noi è una continua crescita , ricordiamo che è la prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa: continueremo a imparare, anche a gestire tre competizioni. Anche io ho sbagliato sicuramente qualche scelta …", ammette infine, e il pensiero va a quel modulo iniziale senza un vero centravanti (Baturina falso nueve che si scambiava spesso con Nico Paz). Nella ripresa l’allenatore spagnolo ha invece inserito Douvikas quando c’era da cercare la rimonta. "Il Feyenoord è una squadra dominante, è abituato a vincere: ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta molto ma nel complesso credo che loro siano stati più forti di noi e abbiano meritato questa vittoria".

"La Champions è un regalo, noi qui con 5 anni di anticipo"

La fortuna di sicuro non ha assistito Fabregas, che in due minuti ha visto Diao segnare e subito dopo chiedere il cambio, e infine il Feyenoord pareggiare: “Già dopo il gol Diao sentiva che non poteva correre più, dovremo valutare come sta ma speriamo di essere riusciti a sostituirlo prima che fosse tardi, perché è un giocatore importante per noi come si è visto oggi. La maniera in cui avevo deciso di giocare oggi era esattamente per valorizzarlo”. Infine, un’analisi sulle difficoltà della Champions: “La Champions è un regalo straordinario arrivato dopo la magnifica stagione dell’anno scorso, ora continuiamo tutti insieme senza perdere di vista quello che succede nel nostro campionato. È la competizione più dura c’è, di livello superiore a un Mondiale o un Europeo: andare in trasferta in Champions è durissima, un mondo a parte rispetto alle partite in casa, e lo stiamo imparando, ma io sono tranquillo nel senso che questo per me è un regalo e lo continuo a dire. Oggi c’erano tantissimi giocatori che facevano il loro debutto come titolari o erano alla seconda partita in Champions. Noi siamo qua cinque anni prima di quello che avevamo previsto tre anni fa quando avevo iniziato a parlare con il presidente..."