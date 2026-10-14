Feyenoord-Como, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi, mercoledì 14 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Feyenoord e Como saranno in campo alle 18.45. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti
Dove vedere Feyenoord-Como in tv
Da non perdere oggi alle 18.45 la seconda partita stagionale in Champions League del Como impegnato questa sera in trasferta contro il Feyenoord: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti, inviati Marco De Micheli, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis -con Paolo Condò- introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e i talent di Sky Sport: Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Alessndro Florenzi. Da mezzanotte appuntamento con After Party Show, con Mario Giunta, Veronica Baldaccini, Filippo Benincampi e Alessandro Florenzi. Inoltre, alle 18.45 (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
I numeri di Feyenoord-Como
Feyenoord e Como si affronteranno per la prima volta in assoluto; la squadra olandese ha perso soltanto in una delle otto occasioni (5V, 2N) in cui ha ospitato un'avversaria italiana in Coppa dei Campioni/Champions League, sebbene si tratti proprio dell'ultimo precedente (0-2 contro l'Inter nel marzo 2025). Delle ultime 48 sfide tra squadre olandesi e italiane in Champions League, solo 10 sono state vinte dalle formazioni dei Paesi Bassi (25 vittorie per le italiane e 13 pareggi). Il Como potrebbe diventare soltanto la terza squadra italiana a vincere le prime due partite in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo la Sampdoria nel 1991/92 e il Verona nel 1985/86. Il Feyenoord ha vinto solo il 27% delle partite disputate in Champions League dal 2000 a oggi (11 su 41), dopo avere registrato una percentuale di vittorie del 47% in Coppa dei Campioni/Champions League prima del 2000 (25 su 53).