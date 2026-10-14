Oggi, mercoledì 14 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Feyenoord e Como saranno in campo alle 18.45. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW , con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Dove vedere Feyenoord-Como in tv

Da non perdere oggi alle 18.45 la seconda partita stagionale in Champions League del Como impegnato questa sera in trasferta contro il Feyenoord: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti, inviati Marco De Micheli, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis -con Paolo Condò- introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e i talent di Sky Sport: Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Alessndro Florenzi. Da mezzanotte appuntamento con After Party Show, con Mario Giunta, Veronica Baldaccini, Filippo Benincampi e Alessandro Florenzi. Inoltre, alle 18.45 (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.