L'attaccante del Bruges (tifoso milanista) si gode la tripletta europea all'Inter: "Sognavo una serata così, è qualcosa di indescrivibile - ha detto -. Per me era un pochino un derby". E sulla Nazionale ha aggiunto: "Ho parlato con la gente con cui dovevo parlare, Klopp, Mancini, le federazioni tedesca e italiana: ho spiegato come la vedo io, quindi vediamo"

Una tripletta che non dimenticherà mai. Nicolò Tresoldi si gode la sua serata da re di San Siro e - tifoso milanista - mette al tappeto l'Inter nella seconda giornata di Champions. “È stata una serata pazzesca, fare tre gol e vincere a San Siro è qualcosa di indescrivibile, con tutta la mia famiglia qui e i miei amici. Ho sognato tante volte una serata così, fantastico - ha commentato il classe 2004 del Bruges ai microfoni di Sky Sport -. Ho ricevuto tanti messaggi prima della partita dai tifosi milanisti, che mi incitavano a far gol e vincere. Sono contento di aver vinto per il Bruges, per i tifosi e per tutto il calcio belga, per me era un pochino un derby… tanta roba. L’abbiamo preparata sapendo che l’Inter è la squadra più forte in Italia e tra le più forti al mondo, volevamo pressarli alti e non farli respirare, perché il blocco basso a loro piace, abbiamo sfruttato gli errori che potevano fare. Ci siamo anche divertiti, siamo una squadra giovane e il mister ci ha detto di non avere paura. Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, avevamo gamba libera e penso che soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto una partita veramente bella. Dal quarto gol si vede che stavamo meglio di loro.