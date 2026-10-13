L'allenatore nerazzurro ha commentato la sconfitta casalinga col Bruges: "Dal 2-1 è andato tutto fuori giri, merito anche agli avversari - ha spiegato -. In Champions siamo consapevoli che qualcosa non va, c'è qualcosa che ci portiamo dietro, ma sono io il primo responsabile perché non riesco a trovare l'equilibrio giusto"

Il debutto europeo davanti i propri tifosi non va come sperato. L' Inter incassa la sconfitta contro il Bruges, la seconda in due giornate, e vede complicarsi il cammino in Champions. Un ko per 4-3 analizzato così da Cristian Chivu a Sky dopo la partita: "È stato un buon primo tempo sia da parte nostra che loro, di intensità - ha detto -, abbiamo fatto cose giuste, poi abbiamo subito una ripartenza su un calcio d'angolo: un po' di episodi sfavorevoli dove potevamo essere più organizzati. Siamo riusciti a rientrare in partita, pareggiando prima dell'intervallo, e nel secondo tempo abbiamo iniziato bene con due occasioni importanti da gol, poi un po' di frustrazione e frenesia ci ha fatto perdere le distanze. Andavamo in avanti e ci dimenticavamo di tornare indietro, arrivavamo sempre in ritardo e questo in Champions lo paghi. Dal 2-1 è andato tutto fuori giri , senza avere la lucidità di mantenere la calma per quello che era il piano gioco, ma merito anche al Bruges che per qualità tecnica, intensità e determinazione ci ha messo tanto in difficoltà ".

"Mi prendo io la responsabilità perché non riesco a trovare l'equilibrio giusto"

"Il dato dei gol subiti non posso dire che non preoccupa - ha aggiunto -. In Champions, quando vai sotto, è difficile recuperare per quella è che la qualità individuale e la capacità di saper sfruttare le situazioni delle avversarie. Noi pensiamo un po' a quello che è il nostro equilibrio, ai duelli, le seconde palle, le distanze giuste quando si fanno le pressioni. Dobbiamo lavorarci, lo sapevamo già. Siamo consapevoli di quello che non va in Champions, cerchiamo di rimediare a tutto quello che è la nostra preparazione mentale. C'è qualcosa che ci portiamo dietro, mi prendo io per primo la responsabilità perché non riesco a trovare l'equilibrio giusto in un certo tipo di partite. Ma bisogna restare fiduciosi e guardare avanti perché mancano 6 partite. C'è tanto da fare e lavorare sul piano tattico e anche dal punto di vista mentale, dove bisogna trovare l'atteggiamento giusto. Forse si poteva fare meglio quello che avevamo preparato, forse dovevo trasmettere più serenità all'intervallo senza caricarli troppo. Le partite in Europa sono diverse per intensità, per qualità tecnica, ma noi abbiamo l'obbligo di trovare l'equilibrio giusto: la Champions si fa sui dettagli, sugli episodi. Dobbiamo migliorare ma non perdere tutta la fiducia che abbiamo in noi stessi, alcuni momenti della partita bisogna interpretarli meglio".