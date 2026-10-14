Mourinho, le foto del ritorno all'Olimpico per Roma-Real Madrid di Champions
Lo Special One torna all'Olimpico per Roma-Real Madrid. A 1002 giorni dall'esonero, José Mourinho ritrova i giallorossi da avversario, ma mai da "nemico" dopo i tre anni vissuti nella Capitale. A dimostrarlo anche l'accoglienza che i tifosi gli hanno riservato con striscioni e cori: "Romanista in eterno". Di seguito le foto più belle della serata e del ritorno di Mourinho a Roma
- Il ritorno di Mourinho all'Olimpico 1002 giorni dopo quel 16 gennaio 2024, la data dell'esonero. 138 partite in giallorosso di cui 68 vittorie, 30 pareggi, 40 sconfitte, la vittoria della Conference League e un rapporto speciale con i tifosi
- Nel pomeriggio è apparso uno striscione esposto dai tifosi giallorossi davanti al Colosseo: "José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una via: onorare Roma fino all'ultima follia"
- Si vede anche qualche bandiera della Lazio nel settore ospiti: d'altronde ieri in Atletico Madrid-Manchester United, è comparso un bandierone della Roma...
- Mourinho torna a sedersi sulla panchina della Roma
- "Per il mondo special e per roma immortale... ave Mou!"
- La bellissima coregrafia che gli ha dedicato la Curva della Roma che ha iniziato, durante la partita, a fare cori per lo Special One seguiti dagli applausi di tutto lo stadio
- Immancabile la foto di Mourinho con la Conference League
- E Mourinho ringrazia così
- Per la cronaca, questa era la coreografia della curva a inizio partita...
- Continuano gli striscioni dedicati a Mou: "Romanista in eterno"
- E Mourinho reagisce così al terzo gol della Roma