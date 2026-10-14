 Roma Real Madrid, Mourinho torna all'Olimpico: le foto più belle in Champions | Sky Sport
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Mourinho, le foto del ritorno all'Olimpico per Roma-Real Madrid di Champions

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Lo Special One torna all'Olimpico per Roma-Real Madrid. A 1002 giorni dall'esonero, José Mourinho ritrova i giallorossi da avversario, ma mai da "nemico" dopo i tre anni vissuti nella Capitale. A dimostrarlo anche l'accoglienza che i tifosi gli hanno riservato con striscioni e cori: "Romanista in eterno". Di seguito le foto più belle della serata e del ritorno di Mourinho a Roma

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