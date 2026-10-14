La partita di Manu Koné contro il Real è durata appena diciassette minuti. Anzi, poco meno, visto che eravamo intorno al quarto d'ora di gioco quando il centrocampista francese si è fermato da solo per un problema muscolare. Come sempre, è difficile anticipare il tipo di problema patito e, soprattutto, l'entità, ma il giocatore è parso molto dolorante. Koné è uscito dal campo con la maglietta a coprirsi il volto. Anche il suo capitano di nazionale Mbappé ha cercato di confortarlo. Al suo posto dentro Pisilli. Quest'anno Koné è sempre stato presente, mentre nella scorsa stagione — nel finale di campionato — aveva saltato nove match per problemi fisici.