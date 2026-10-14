Oggi, mercoledì 14 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Roma e Real Madrid giocano alle 21.00. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Dove vedere Roma-Real Madrid in tv

Da non perdere oggi alle 21 la seconda giornata di Champions League con Roma e Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis -con Paolo Condò- introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e i talent di Sky Sport: Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Alessndro Florenzi. Da mezzanotte appuntamento con After Party Show, con Mario Giunta, Veronica Baldaccini, Filippo Benincampi e Alessandro Florenzi. Inoltre, alle 18.45 (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) e alle 21 appuntamento con Diretta Gol (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW).