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Roma-Real Madrid, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming

GUIDA TV

Oggi, mercoledì 14 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Roma e Real Madrid giocano alle 21.00. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE

Dove vedere Roma-Real Madrid in tv

Da non perdere oggi alle 21 la seconda giornata di Champions League con Roma e Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis -con Paolo Condò- introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e i talent di Sky Sport: Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Alessndro Florenzi. Da mezzanotte appuntamento con After Party Show, con Mario Giunta, Veronica Baldaccini, Filippo Benincampi e Alessandro Florenzi. Inoltre, alle 18.45 (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) e alle 21 appuntamento con Diretta Gol (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW).

I numeri di Roma-Real Madrid

Tutti i 12 incontri europei tra Roma e Real Madrid si sono disputati in Champions League; otto di questi sono stati vinti dalla formazione spagnola (1N, 3P). La Roma ha perso ciascuna delle ultime quattro partite di Champions League contro il Real Madrid senza mai segnare; si tratta della striscia di sconfitte più lunga contro un singolo avversario in Coppa dei Campioni/Champions League (quattro sconfitte consecutive anche contro lo Shakhtar Donetsk, tra il 2006 e il 2018). Il Real Madrid ha vinto 19 delle ultime 21 partite di Champions League contro squadre italiane (2P), mancando il successo in questo parziale solo contro la Juventus nell'aprile 2018 e contro il Milan nel novembre 2024 (entrambe sconfitte per 1-3). La Roma non vince da quattro partite europee (3N, 1P); l'ultima volta che ha registrato una serie di cinque gare senza successi nelle principali competizioni europee risale al settembre 2016 (cinque partite - 2N, 3P). Il Real Madrid ha perso solo una delle 19 partite della fase a gironi/campionato di Champions League sotto la guida di José Mourinho (15V, 3N), ovvero la sconfitta esterna contro il Borussia Dortmund nell'ottobre 2012 (1-2). La Roma ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe nelle principali competizioni europee (2V), un numero di sconfitte superiore a quello subito nelle precedenti 38 gare interne (28V, 8N).

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