Tre gol subiti nel finale, in soli sette minuti, hanno condannato la Roma a una sconfitta in rimonta contro il Real Madrid. Nel post partita, nello studio Sky, Alessandro Florenzi ha spiegato come sono maturati i gol della squadra di Mourinho negli ultimi minuti all’Olimpico, e quali sono stati gli errori dei giallorossi: troppa passività, difesa ferma, responsabilità di Gollini. Nel VIDEO l’analisi di Florenzi

ROMA-REAL 3-4, HIGHLIGHTS