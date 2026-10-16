Dopo l'affetto ricevuto all'Olimpico in occasione di Roma-Real, Mourinho ha voluto ringraziare i tifosi giallorossi sui social: "Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine. Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni e eterna gratitudine a voi". Ma già durante la partita, José aveva ringraziato portandosi una mano sul cuore e mandando un bacio alla curva

L'amore reciproco tra José Mourinho e la tifoseria della Roma non si scopre certo oggi. Tornato all'Olimpico per la sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, l'allenatore ha ricevuto tantissime dimostrazioni d'affetto : dal murale a lui dedicato ai tifosi radunati sotto l'hotel del Real per una foto o un autografo, fino agli striscioni e ai cori riservati allo Special One allo stadio. Dopo la partita, Mourinho ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare i tifosi giallorossi. "Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine . Grazie Roma, grazie romanisti.

Mano sul cuore e bacio mandato alla Curva Sud

Mourinho aveva già ringraziato i tifosi della Roma durante la partita. Quando in Curva Sud è stato esposto lo striscione e tutto lo stadio ha iniziato a intonare un coro a lui dedicato, l'allenatore ha salutato i sostenitori giallorossi, si è portato una mano sul cuore e ha mandato un bacio alla curva.