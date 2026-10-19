Il calendario e gli orari di Champions League

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, la terza giornata della competizione europea per club, con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì, alle 21.00, saranno Napoli e Roma le prime italiane a scendere in campo: gli azzurri sfideranno al Maradona il Bodø Glimt (Sky Sport Arena e Sky Sport 252), mentre i giallorossi affronteranno all’Olimpico lo Slovan Bratislava (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora, riflettori puntati sul big match tra PSG e Barcellona (Sky Sport Calcio e Sky Sport 254). Mercoledì alle 18.45 sarà la volta del Como, impegnato al Sinigaglia contro il Manchester United (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K); alle 21.00 da non perdere Bayern Monaco-Arsenal (Sky Sport Calcio e Sky Sport 252). Alla stessa ora anche la sfida Inter-Shakhtar Donetsk: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, mercoledì 21 ottobre, appuntamento con la Youth League: alle 16, su Sky Sport Uno, l’incontro tra Inter U20 e Shakhtar Donetsk U19, valido per la terza giornata della "League Phase".