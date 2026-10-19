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Napoli-Bodø/Glimt, le probabili formazioni

Champions League

Nella terza giornata della league phase di Champions, il Napoli, ancora a 0 punti, attende il Bodø/Glimt reduce dalla vittoria con il Borussia Dortmund: appuntamento martedì 20 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252), e in streaming su NOW. Per Allegri dubbio McTominay, da cui dipende anche il modulo: con lo scozzese sarà 4-2-3-1, se l'ex United partirà fuori il Napoli si schiererà 4-3-3

ALLEGRI: "PRENDIAMO GOL TROPPO FACILMENTE"

Probabili Formazioni

Napoli
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Terzino destro
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
Difensore centrale
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Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
Terzino sinistro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
Trequartista
Napoli
Noa Lang
Noa Lang
Esterno sinistro
pubblicità
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Lobotka, McTominay; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund . All. Massimiliano Allegri

  • In dubbio l'utilizzo di McTominay, l'alternativa è Gilmour
  • possibile lo schieramento con il 4-3-3 a seconda della posizione che assumerà De Bruyne in base alla presenza o meno di McTominay

La probabile formazione del Bodø/Glimt

Bodø/Glimt (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. All. Knutsen.

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