Nella terza giornata della league phase di Champions, il Napoli, ancora a 0 punti, attende il Bodø/Glimt reduce dalla vittoria con il Borussia Dortmund: appuntamento martedì 20 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252), e in streaming su NOW. Per Allegri dubbio McTominay, da cui dipende anche il modulo: con lo scozzese sarà 4-2-3-1, se l'ex United partirà fuori il Napoli si schiererà 4-3-3

ALLEGRI: "PRENDIAMO GOL TROPPO FACILMENTE"