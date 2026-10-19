Nella terza giornata della league phase di Champions, il Napoli, ancora a 0 punti, attende il Bodø/Glimt reduce dalla vittoria con il Borussia Dortmund: appuntamento martedì 20 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252), e in streaming su NOW. Per Allegri dubbio McTominay, da cui dipende anche il modulo: con lo scozzese sarà 4-2-3-1, se l'ex United partirà fuori il Napoli si schiererà 4-3-3
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Napoli
NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Lobotka, McTominay; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund . All. Massimiliano Allegri
- In dubbio l'utilizzo di McTominay, l'alternativa è Gilmour
- possibile lo schieramento con il 4-3-3 a seconda della posizione che assumerà De Bruyne in base alla presenza o meno di McTominay
La probabile formazione del Bodø/Glimt
Bodø/Glimt (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. All. Knutsen.